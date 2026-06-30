Vázquez responde al Ministerio: "Minimizar el efecto del acuífero contribuye poco a la recuperación del Mar Menor"

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha sido el último en responder al giro planteado por la nueva comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Laura Martín Murillo, quien avanzó el lunes que los primeros resultados del estudio hidrogeológico desarrollado por el Ministerio durante los últimos tres años apuntan a que "la principal amenaza para el Mar Menor no parece ser el acuífero, tan denostado, sino las avenidas en episodios de lluvias intensas".

Un planteamiento que ha abierto un intenso debate científico, ha suscitado críticas desde el ámbito científico y ha encontrado también la contestación del Gobierno regional, que insiste en no modificar el diagnóstico hasta conocer el contenido íntegro de la investigación.

En declaraciones este martes, Vázquez evitó valorar las conclusiones adelantadas por el Ministerio antes de conocer el estudio completo, aunque dejó claro que, a su juicio, rebajar la importancia del acuífero no ayuda a la recuperación de la laguna.

"No sé cuál es la afectación porque no hemos visto los resultados", señaló el consejero, antes de recordar que "todos los científicos, tanto de las universidades como de los organismos públicos de investigación", han venido relacionando el exceso de nivel freático con la entrada de agua y nutrientes al Mar Menor.

"Rebajar la importancia del acuífero no ayuda a la recuperación de la laguna", advierte Vázquez

Por ello, reclamó "prudencia" y defendió que sea el Comité Científico Asesor del Mar Menor quien evalúe objetivamente las conclusiones del estudio. "Minimizar el efecto que tiene el acuífero sobre el Mar Menor contribuye poco a la recuperación", afirmó.

Vázquez insistió en que existen evidencias acumuladas durante años que vinculan el acuífero con la degradación de la laguna, recordando que la rambla del Albujón ha llegado a aportar "más de 300 litros por segundo" de forma continuada al Mar Menor y que incluso en pleno verano siguen entrando alrededor de 150 litros por segundo. También aludió a trabajos científicos que relacionan la elevada presión del acuífero con la llegada de nutrientes y con fenómenos como la denominada "mancha blanca".

El papel del acuífero cuaternario en la contaminación del Mar Menor, en tela de juicio / L.O.

"Lo que pido es conocer los resultados", reiteró el consejero, quien insistió en que hasta ahora los distintos organismos científicos han mantenido una posición coincidente sobre el papel relevante del acuífero en el deterioro del ecosistema.

Las declaraciones llegan apenas un día después de la visita institucional de la nueva comisionada a la Región de Murcia. Durante ese encuentro, Laura Martín Murillo explicó que el Ministerio presentará en otoño un simposio científico para compartir las distintas interpretaciones sobre la relación entre el acuífero y el Mar Menor, con el objetivo de que las administraciones adopten decisiones sustentadas en la evidencia científica.

El estudio, dotado con diez millones de euros dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, incluye 36 sondeos de investigación, más de 700 mediciones del nivel de las aguas y 230 análisis distribuidos en diez campañas de seguimiento, lo que lo convierte en la investigación hidrogeológica más amplia realizada hasta ahora en el Campo de Cartagena.

Las primeras conclusiones adelantadas por el Ministerio también fueron recibidas con cautela por el presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, quien reclamó analizar los datos "con sentido crítico" antes de extraer conclusiones. El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia advirtió de que incluso aportaciones aparentemente reducidas del acuífero pueden desencadenar procesos ecológicos determinantes para la laguna, como la disminución de la salinidad o la estratificación del agua que favorece episodios de hipoxia.

Encuentro con la nueva comisionada

Más allá del debate científico, Vázquez subrayó que la colaboración entre administraciones debe mantenerse y confirmó que ya ha mantenido un primer encuentro con la nueva comisionada. Explicó que la reunión se enmarca en el funcionamiento habitual de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, el órgano previsto por la ley para coordinar las actuaciones entre el Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.

"Todos debemos remar en la misma dirección", afirmó el consejero, quien defendió el trabajo desarrollado por el Ejecutivo regional en los últimos años. Entre las actuaciones destacó la retirada de más de 4.000 toneladas de biomasa, la instalación de nuevas boyas de protección en torno a las islas, los tanques ambientales y los trabajos de restauración hidrológico-forestal en la cabecera de la cuenca.

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Asimismo, avanzó que el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente continúa su tramitación y expresó su deseo de que también avance el Plan de Ordenación del acuífero cuaternario. En paralelo, volvió a reclamar la ejecución de actuaciones que considera urgentes, como el bombeo de la rambla del Albujón, insistiendo en que todas las administraciones deben cumplir los compromisos adquiridos para mejorar el estado de conservación del Mar Menor.