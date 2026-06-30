Estos son los cinco consultorios de salud de la Región que cierran sus puertas en julio

A partir de este miércoles, 1 de julio, los ciudadanos que reciban asistencia sanitaria en los consultorios de La Murta, La Tercia, Cabezo de la Plaza, Cañada de San Pedro y Matanzas se encontrarán con la puerta cerrada. La reorganización de la atención en verano ha llevado a la Consejería de Salud a prescindir de cinco de los 175 consultorios que hay en la Región de Murcia, con el objetivo inmediato de reforzar las zonas de costa, donde aumenta la demanda por los turistas y veraneantes.

Durante el próximo mes, estos habitantes tendrán que desplazarse para recibir atención en otros centros de la red del Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque desde la Consejería insisten en que se trata de la cifra más baja de cierres en verano hasta el momento.

En concreto, del 1 al 31 de julio quienes reciban atención en el consultorio de La Murta tendrán que ir al centro de salud de Corvera; los de La Tercia recibirán asistencia en el centro de salud Marchena; los vecinos de Cabezo de la Plata y de Cañada de San Pedro serán atendidos en el centro de salud de Zeneta; mientras que los del consultorio de Matanzas lo harán en el centro de salud de Santomera.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, apunta que "la falta de médicos supone un importante esfuerzo organizativo para el SMS y un coste personal para los profesionales", por lo que agradece su esfuerzo, ya que "en algunos casos renuncian a parte de sus vacaciones veraniegas para seguir atendiendo a la población con garantías".

Refuerzo en la costa

El plan estival ha previsto actuaciones específicas orientadas al refuerzo en las zonas costeras, además de los ocho Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Águilas, Mazarrón, dos en Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, y de las siete Unidades Móviles de Emergencias (UME) estables en Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), Torre Pacheco, La Manga-Centro y San Javier-San Pedro del Pinatar.

Según el anuncio realizado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional, el SMS contratará este verano a más de 6.500 profesionales para garantizar la atención sanitaria en la Región de Murcia y conciliar el derecho al descanso de las plantillas durante el verano. Para poder desplegar este dispositivo, la Comunidad invierte más de 37 millones de euros.

Los contratos suman 500 más respecto al pasado año, cuando el refuerzo fue de 6.000 profesionales.

Dentro de las contrataciones previstas, cerca de 455 corresponderán a facultativos, más del doble que en el verano de 2025, cuando se sumaron alrededor de 200 profesionales de esta categoría.

Además, se incorporarán más de 4.000 profesionales sanitarios no facultativos para reforzar la atención en hospitales y centros de salud de la Región de Murcia. De ellos, en torno a 2.000 serán enfermeros, y la mitad restante personal de otras categorías, como técnicos en Cuidados de Enfermería, matronas, fisioterapeutas o técnicos en Radiodiagnóstico.