Así serán las vacaciones de los murcianos este verano: quince días, destino nacional y gasto controlado

El verano de los ciudadanos de la Región de Murcia de 2026 será, sobre todo, un verano calculado. Ni renuncia masiva al descanso ni grandes excesos: la mayoría de habitantes de la comunidad afronta las vacaciones con una fórmula reconocible, dos semanas libres, destino nacional y presupuesto similar al del año pasado, según el Barómetro Región de Murcia elaborado por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM.

La encuesta, centrada en las tendencias vacacionales para este verano, dibuja a un murciano que quiere viajar, pero que mira el bolsillo. El descanso estival sigue ocupando un lugar importante en la planificación familiar, aunque el contexto económico, la subida de precios y la incertidumbre laboral condicionan parte de las decisiones.

Duración de las vacaciones de los murcianos este verano / Barómetro UCAM

Quince días, la medida ideal del verano

La opción más repetida entre los encuestados es disfrutar de quince días de vacaciones. Así lo declara el 21,3% de los murcianos, lo que convierte esta duración en la fórmula preferida para el verano de 2026. "Este periodo parece consolidarse como el equilibrio ideal para el murciano medio, conciliando el descanso necesario con las posibilidades económicas actuales y la logística familiar", comenta Ginesa Martínez del Vas, vicedecana del Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas de la UCAM y Directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia Turística UCAM-ITREM

Por detrás se sitúan quienes prevén tomarse una semana, con el 17,5%, y quienes dispondrán de un mes completo, con el 16,5%. Un 9,3% tendrá tres semanas, mientras que solo el 2,5% disfrutará de más de un mes y un 2,3% contará con menos de una semana.

Duración de las vacaciones de los murcianos, según la edad / Barómetro UCAM

El dato confirma que el descanso de verano sigue teniendo peso en la Región: casi siete de cada diez encuestados concentrarán sus vacaciones en el periodo estival. El modelo tradicional de verano, por tanto, resiste.

Un 14,5% de los murcianos afirma que no tendrá vacaciones este verano, especialmente los mayores de 65 años

Pero no todos podrán hacer las maletas. Un 14,5% de los murcianos afirma que no tendrá vacaciones este verano, una realidad especialmente marcada entre los mayores de 65 años, donde el porcentaje se eleva hasta el 25%. Además, el 11,5% aún no sabe de cuánto tiempo dispondrá, un grupo que refleja la incertidumbre de quienes esperan cuadrar fechas, presupuesto o situación laboral.

España gana al extranjero

El mapa vacacional de los murcianos mira sobre todo hacia dentro. El 34,3% tiene previsto viajar a otra comunidad autónoma, lo que convierte al turismo nacional en la opción preferida para este verano.

A esa cifra se suma otro dato especialmente relevante para el sector turístico regional: el 21,8% de los encuestados pasará sus vacaciones dentro de la propia Región de Murcia. Es decir, más de uno de cada cinco residentes elegirá quedarse cerca, una decisión que puede traducirse en consumo directo para alojamientos, restaurantes, comercio, ocio y actividades vinculadas tanto a la costa como al interior.

El viaje internacional queda en el 15%, el mismo porcentaje que quienes no irán a ningún sitio. Otro 5,8% combinará varios destinos durante el verano.

Dónde veranerarán los murcianos este 2026 / Barómetro UCAM

Los jóvenes, los que más se quedan en la Región

La edad cambia claramente el mapa de las vacaciones. Los jóvenes de entre 18 y 30 años son el grupo que más apuesta por quedarse en la Región de Murcia: lo hará el 30,4%. También son los que más optan por combinar varios destinos, con un 10,9%.

En cambio, los adultos de 45 a 64 años son los que muestran mayor inclinación hacia los viajes al extranjero, con un 15,2%. Entre los mayores de 65 años, el dato más significativo es el de quienes no viajarán: un 26% asegura que no irá a ningún sitio este verano.

Lugar de destino de los murcianos para sus vacaciones de verano, por franjas de edad / Barómetro UCAM

Estos resultados dejan una lectura clara para el turismo regional: quedarse en Murcia no significa renunciar al verano. Para una parte importante de la población, especialmente la más joven, el verano se construye con ocio cercano, escapadas de proximidad y planes ajustados al presupuesto.

Así lo manifiesta Martínez: "No viajar fuera de las fronteras regionales no significa en absoluto que no se quiera disfrutar del verano. Por ello, el sector turístico debe acompañar esta tendencia con el desarrollo y la promoción de una oferta de ocio innovadora y acorde a sus necesidades". Por otra parte, señala que no se deben ignorar factores como el aumento generalizado de los precios, el estrés climático estival que sufrimos y la saturación de algunas zonas costeras, que pueden provocar en el futuro un incremento de los desplazamientos hacia otros territorios de España. Para mitigar esto, "la gestión turística regional debe considerar como prioritarias estas cuestiones, enfocarse en crear valor, ordenar la oferta y visibilizar un ecosistema sólido de experiencias tanto en el interior como en la costa. Solo así se podrá seguir reteniendo el turismo doméstico"

El gasto se mantiene: vacaciones sí, pero con control

El bolsillo será otro de los grandes protagonistas del verano. El 46,5% de los murcianos prevé gastar más o menos lo mismo que el año pasado en sus vacaciones. Es la respuesta mayoritaria y marca una tendencia de estabilidad.

El barómetro también detecta un cierto optimismo: el 17,3% planea gastar más que el verano anterior, frente al 8,5% que tiene previsto reducir el presupuesto. Además, un 14% señala que no tuvo vacaciones el año pasado.

Gasto de los murcianos durante las vacaciones / Barómetro UCAM

Por edades, los jóvenes y adultos jóvenes son los grupos que muestran una mayor estabilidad presupuestaria. El 52,2% de los encuestados de 18 a 30 años y el 50,4% de los de 31 a 44 años mantendrán el mismo gasto que en 2025. Entre los mayores de 65 años, el porcentaje baja al 37,5%, aunque también es el grupo con menor intención de recortar el presupuesto.

Gasto durante las vacaciones de los murcianos, según edad / Barómetro UCAM

Para Martínez, los datos sobre el gasto en vacaciones demuestran que "la sociedad murciana viaja y cuenta con una estructura presupuestaria relativamente equilibrada que le permite seguir disfrutando de vacaciones". "Los murcianos han consolidado el descanso estival como una prioridad dentro de su proyecto de vida anual, integrándolo no como un lujo improvisado, sino como una partida planificada dentro de su bienestar familiar y con una clara apuesta por el turismo de proximidad", añade.

Un verano de proximidad y prudencia

La fotografía general que deja el Barómetro de la UCAM, que ha sido realizada mediante encuesta telefónica a 800 personas, es la de una Región que no quiere bajarse del verano, pero que lo vive con prudencia. Los murcianos mantienen el descanso estival como una prioridad, aunque cada vez más ligado a decisiones prácticas: cuánto cuesta, cuánto tiempo se puede viajar y qué opciones hay cerca.

El turismo de proximidad aparece así como uno de los grandes ganadores. La Región retiene a una parte significativa de sus propios residentes y, al mismo tiempo, conserva el atractivo del viaje nacional frente a opciones internacionales más caras o menos accesibles.

La clave para el sector estará en captar a los indecisos, ese 11,5% que aún no sabe cuánto tiempo tendrá de vacaciones, y en ofrecer planes capaces de competir no solo por precio, sino también por experiencia: costa, interior, gastronomía, festivales, naturaleza y alojamientos flexibles. "El lanzamiento de campañas de última hora enfocadas a entornos de interior y costa, combinadas con ofertas atractivas en alojamientos que aún no tengan el cartel de completo “puede ser el estímulo definitivo para demostrarles que su propia Comunidad es la mejor opción para sus días libres", indica Martínez.

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En resumen: el verano murciano de 2026 no apunta al derroche, pero tampoco a la renuncia. Será un verano de maleta medida, presupuesto vigilado y muchas ganas de desconectar, aunque sea cerca de casa.