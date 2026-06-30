Agua
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Disponen de 318 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 667 hectómetros cúbicos, siete menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.
Los embalses del Segura disponen de 318 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época (404 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 58,5% de su capacidad total.
En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 78,4% de su capacidad, con un total de 43.955 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 1,7% menos que hace una semana.
Por ámbitos es la siguiente, el Cantábrico Oriental se encuentra al 80,8%; el Cantábrico Occidental al 83,7%; Miño-Sil al 79,6%; Galicia Costa al 69,3%; Cuencas internas del País Vasco al 85,7%; Duero al 83%; Tajo al 72,4%; Guadiana al 81,2%; Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%; Guadalete-Barbate al 84,7%; y Guadalquivir al 82,6%;
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 74,4%; Segura al 58,5%; Júcar al 64,2%; Ebro al 80,9% y Cuencas internas de Cataluña al 91,3%.
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián, con 39,9 litros por metro cuadrado.
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