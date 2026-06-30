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Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Disponen de 318 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época

Embalse del Cenajo

Embalse del Cenajo / CHS

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E.P.

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 667 hectómetros cúbicos, siete menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 318 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época (404 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 58,5% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 78,4% de su capacidad, con un total de 43.955 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 1,7% menos que hace una semana.

Por ámbitos es la siguiente, el Cantábrico Oriental se encuentra al 80,8%; el Cantábrico Occidental al 83,7%; Miño-Sil al 79,6%; Galicia Costa al 69,3%; Cuencas internas del País Vasco al 85,7%; Duero al 83%; Tajo al 72,4%; Guadiana al 81,2%; Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%; Guadalete-Barbate al 84,7%; y Guadalquivir al 82,6%;

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 74,4%; Segura al 58,5%; Júcar al 64,2%; Ebro al 80,9% y Cuencas internas de Cataluña al 91,3%.

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