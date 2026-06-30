De puntos azules a padrinos del patrimonio: algunas de las 164 ideas que dibujan otro futuro para el Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá a las administraciones competentes un documento con 164 iniciativas consensuadas por 70 entidades sociales, vecinales, ambientales y económicas, con el objetivo de contribuir a la mejora ambiental, económica y social de la laguna y de su cuenca vertiente.

El documento es el resultado del proceso participativo ‘Encuentros por el Mar Menor’, una iniciativa en la que distintos colectivos del territorio han trabajado durante más de un año para plantear medidas y prioridades de actuación.

Más allá del volumen de propuestas, el documento deja algunas señales de hacia dónde quiere orientar el debate social sobre el futuro del territorio y amplía el foco tradicional de la recuperación del Mar Menor, incorporando medidas que combinan restauración ecológica, transformación urbana y cambios en el modelo económico.

En el ámbito ambiental, una de las líneas con mayor desarrollo apuesta por intervenir sobre el origen del problema. Entre las medidas planteadas figura recuperar la dinámica natural de la laguna y de su cuenca vertiente mediante la restauración de la red de drenaje y de las ramblas, el refuerzo del control sobre el acuífero y actuaciones destinadas a reducir de forma estructural la llegada de nutrientes y sedimentos.

El catálogo incorpora además propuestas de carácter más tangible sobre el territorio, como crear humedales artificiales y sistemas naturales de laminación e infiltración en zonas medias y altas de la cuenca para filtrar y depurar el agua antes de su llegada al Mar Menor. En paralelo, plantea reforzar la conectividad entre esos espacios y los filtros verdes y humedales seminaturales ya existentes.

Otra de las medidas destacadas propone impulsar actuaciones específicas para descontaminar el acuífero y medir su eficacia mediante indicadores objetivos y modelos que incorporen el efecto del cambio climático. También aparece la creación de sistemas colectivos para la gestión de aguas salobres entre usuarios con el objetivo de reducir vertidos y mejorar su tratamiento.

Entre las iniciativas más singulares del documento figura estudiar la retirada de espigones que puedan estar alterando las corrientes y el funcionamiento natural de la laguna.

La restauración territorial incluye igualmente acelerar la recuperación ambiental de la Sierra Minera, incorporar medidas de contención y tratamiento de focos contaminantes y desarrollar actuaciones hidrológico-forestales para reducir arrastres hacia la laguna. El documento también plantea recuperar terrazas agrícolas tradicionales y aumentar la reforestación para disminuir la erosión y la pérdida de suelo.

Las propuestas no se limitan al plano ecológico. En el frente urbano y social aparecen medidas para mejorar el transporte público entre los municipios de la cuenca y su conexión con Murcia y Cartagena, desplegar redes de movilidad ciclista y peatonal, completar la separación entre redes de aguas residuales y pluviales y avanzar hacia ciudades más adaptadas al calor mediante refugios climáticos, arbolado autóctono y espacios urbanos permeables.

El apartado educativo y de sensibilización incorpora algunas de las iniciativas más originales del documento. Entre ellas se encuentra la creación de “puntos azules” en paseos marítimos y zonas costeras con personal especializado para informar a residentes y visitantes sobre el estado ecológico del Mar Menor, así como programas de voluntariado ambiental vinculados a incentivos culturales o formativos.

También se proponen campañas apoyadas en nuevos lenguajes y herramientas digitales, concursos de ideas basados en aplicaciones o videojuegos para implicar a la población joven y la creación de referentes simbólicos vinculados a la laguna. Incluso se plantea la figura de los ‘Padrinos del Patrimonio’, personas mayores encargadas de transmitir la memoria oral y las formas tradicionales de relación con el territorio.

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En el plano económico, el documento plantea una transición hacia actividades ligadas a la economía azul, el turismo regenerativo y la bioeconomía. La filosofía que subyace en algunas propuestas consiste en avanzar hacia modelos donde la actividad turística no solo reduzca impactos, sino que contribuya activamente a mejorar el entorno y a desestacionalizar la actividad económica.