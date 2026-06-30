El PSOE cree que "la obsesión de López Miras por Lucas demuestra que el líder de los socialistas será el próximo presidente"

En el Partido Socialista creen que "la obsesión de López Miras por Francisco Lucas demuestra que el líder de los socialistas será el próximo presidente de la Región de Murcia". Así respondió este martes la portavoz del PSRM, Isabel Gadea, a las referencias a secretario general de su partido por parte del número uno del PPRM durante la Junta Directiva celebrada el día anterior, a la que asistió Alberto Núñez Feijóo.

Fernando López Miras sostuvo que la oposición socialista es "un calco" del sanchismo y le reprochó no haber presentado "ni una sola propuesta ni alternativa" durante el debate sobre el estado de la Región. Incluso, ironizó con el proceso de primarias en el PSRM. "Para intentar mantenerse en el poder, ha convocado primarias en mitad del verano. Le quedan dos telediarios", vaticinó, en referencia a Francisco Lucas.

La Opinión

"Que López Miras haya dedicado tanto el debate sobre el estado de la Región como un acto junto a Feijóo a hablar de Francisco Lucas habla por sí solo. Que cada uno saque sus propias conclusiones. La preocupación de López Miras por Francisco Lucas demuestra que estamos en el camino correcto", señaló Gadea, quien considera que el presidente regional "debería estar preocupado por la situación de abandono que sufren los servicios públicos de la Región de Murcia, en lugar de por el futuro político de Francisco Lucas".

"A nosotros y nosotras nos preocupa que los bomberos y los bomberos forestales no dispongan de medios suficientes para afrontar los incendios de este verano, que todavía no sepamos cuántas personas están afectadas por la implantación de prótesis caducadas y el uso de material no homologado o que, año tras año, se tengan que suspender las clases en los centros educativos por la falta de climatización", añadió la portavoz socialista.

Desde el Partido Socialista aseguran que seguirán "centrados en ofrecer la alternativa que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".