Crónica
El PP se va al cine a ver la última de Feijóo
El presidente nacional del PP llegó por los pelos al haberse cancelado su avión por problemas técnicos
"Más de quince veces" ha venido el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la Región de Murcia desde que está al frente de la formación, dijo el presidente autonómico, Fernando López Miras, durante la Junta Directiva celebrada en la Filmoteca, situada a pocos pasos de la sede del partido.
Ayer sumó una visita más, pero llegó por los pelos. El encuentro de la familia 'popular' estaba previsto para las siete y media de la tarde y, según explicó el propio Feijóo, llegó cinco minutos tarde porque, subido al avión, les informaron de que había "problemas técnicos", por lo que el vuelo quedaba cancelado.
Si esperaban al siguiente no llegarían a tiempo, así que se montó en un coche y logró hacer acto de presencia en un templo del séptimo arte. En la Filmoteca Regional esperaba la flor y nata del PP: además del presidente López Miras, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, consejeros del Gobierno murciano, senadores, diputados del Congreso y de la Asamblea, regidores, concejales, etc.
Pareciera que alguien hubiera enviado una circular para informar a los asistentes a la proyección de la última película de Feijóo del 'dress code': veraniego pero chic. Trajes sin corbata, vestidos de inspiración ibicenca y apuesta por el blanco. Todo sea por soportar mejor los más de treinta grados que hacía aun cuando el sol amenazaba con ponerse de una vez.
Los políticos 'populares' parecían estar mucho más relajados ahora que el debate sobre el estado de la Región estaba superado. Esta Junta Directiva con la presencia del Feijóo llegaba como un bálsamo antes del próximo Consejo de Gobierno, el de este jueves, en el que se aprobará el decreto de Vivienda Asequible con 'prioridad nacional'.
Los espectadores disfrutaron de la película, aunque gran parte del guion les era de sobra conocido: el PP va a volver al poder, el Gobierno de España es el peor que podíamos tener y Feijóo traerá "agua y financiación" a la Región. Solo una novedad: la protagonista: Rebeca Pérez, nueva musa del director. Al menos, hasta 2027.
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