Pérez Ruzafa defiende que el acuífero sigue siendo "determinante" para la recuperación del Mar Menor

Las primeras conclusiones avanzadas por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el papel del acuífero del Campo de Cartagena en la crisis del Mar Menor han abierto un nuevo frente en un debate científico que sigue lejos de cerrarse. A la espera de conocer el contenido íntegro del estudio, una de las voces con mayor autoridad en el conocimiento de la laguna, el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, reclama prudencia y pide analizar los datos "con sentido crítico" antes de extraer conclusiones que puedan condicionar las futuras actuaciones de recuperación.

Pérez Ruzafa asegura que no le sorprende que desde el Ministerio se plantee, de forma preliminar, que el acuífero podría no ser la principal amenaza para el Mar Menor, ya que, según recuerda, esa tesis "se viene defendiendo desde hace bastante tiempo". Sin embargo, insiste en que el verdadero análisis deberá hacerse cuando se conozcan los datos completos del estudio hidrogeológico.

"Los datos habrá que verlos y comprobar si son coherentes. No basta con decir que el acuífero aporta poco; habrá que cuantificar cuánto es ese 'poco' y qué repercusiones tiene realmente sobre la laguna", señala.

El científico valora positivamente el trabajo realizado por el Ministerio, al tratarse del estudio hidrogeológico "más amplio" desarrollado hasta ahora en el Campo de Cartagena, con 36 sondeos y cientos de mediciones. "Eso es muy valioso y nunca va a tener una crítica por mi parte. Cuantos más datos haya, mejor", afirma.

No obstante, advierte de que la interpretación de esos resultados será determinante. A su juicio, incluso una aportación aparentemente reducida del acuífero puede tener consecuencias ecológicas muy relevantes si es suficiente para disminuir la salinidad o favorecer la estratificación de la columna de agua, uno de los procesos que desencadenan episodios de hipoxia.

"Si esos volúmenes son capaces de bajar la salinidad o formar una capa superficial de agua dulce, ya tienes las condiciones para que aparezca la estratificación y la hipoxia. Los datos siempre hay que ponerlos en contexto", sostiene.

Vista satelital del Mar Menor. / OMM

Pérez Ruzafa reconoce que no es especialista en hidrogeología, aunque recuerda que los avances en el conocimiento del acuífero durante los últimos años están permitiendo disponer de información mucho más precisa gracias al trabajo de distintos grupos de investigación.

"Estoy cada vez más convencido de que el acuífero desempeña un papel determinante", asegura, apoyándose en las evidencias acumuladas y en la evolución que ha observado el ecosistema durante más de cuatro décadas de investigación.

Respecto a la hipótesis planteada por el Ministerio, que sitúa las escorrentías provocadas por lluvias intensas como principal factor de desequilibrio, el presidente del Comité Científico no niega su importancia, pero considera que por sí solas no explican la degradación del Mar Menor.

"Lluvias torrenciales ha habido siempre y durante muchos años el problema no era ese. En los años noventa, cuando empezó la eutrofización, el principal problema eran los vertidos continuos de salmueras, no las danas", recuerda.

El nivel del acuífero multiplica los efectos de las lluvias intensas

En su opinión, además, el elevado nivel actual del acuífero multiplica precisamente los efectos de esos episodios de lluvia. "Cuando el terreno ya está saturado, llueve sobre mojado. El acuífero alto incrementa la escorrentía superficial y hace que esas lluvias tengan mucho más impacto", explica.

Añade que el problema tampoco desaparece cuando deja de llover, ya que el agua almacenada en el acuífero continúa llegando a la laguna durante semanas o incluso meses, transportando nutrientes como el fósforo. "Las entradas de fósforo se están produciendo incluso sin lluvia. El acuífero recargado sigue lavando las zonas urbanas y mantiene el aporte de nutrientes", afirma.

¿Motivaciones políticas?

Pérez Ruzafa evita atribuir motivaciones políticas a las conclusiones preliminares conocidas hasta ahora, aunque admite que le resulta llamativo el empeño en cuestionar el papel del acuífero. "No voy a aventurar que haya una motivación política. Eso corresponde a otros valorarlo. Lo único que digo es que las evidencias y los datos son los que tienen que imperar", subraya.

Aun así, reconoce que le genera inquietud que un eventual cambio de criterio científico sirva para relegar actuaciones que considera prioritarias.

"Si finalmente se concluye que el acuífero no es un problema importante, lo primero que ocurrirá será que no se actuará sobre él. Y el tiempo corre en contra del Mar Menor", advierte.

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En ese sentido, insiste en que el debate debe resolverse desde el análisis técnico y no desde posiciones preconcebidas. "El estudio será muy útil si está bien hecho. Ahora lo importante es cómo se interpreten esos datos y con qué intención se utilicen", concluye.