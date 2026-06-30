PAU extraordinaria en la Región: Miguel Hernández y Carmen Laforet ponen a prueba los conocimientos de los alumnos

'Nada' de Carmen Laforet repite en la PAU -prueba de acceso a la universidad- de la Región de Murcia de julio. Los más de 1.300 alumnos que este martes se han enfrentado a la primera jornada de exámenes para acceder a la universidad en la fase extraordinaria han superado ya el primero de los exámenes, el de Lengua Castellana y Literatura, que arrancaba pasadas las nueve de la mañana.

En esta ocasión, en el bloque de Lengua se han tenido que enfrentar a un texto de Rosa Montero, publicado en El País el pasado 26 de abril, en el que la autora hace una análisis sobre el sistema sanitario actual y la pérdida que está sufriendo la sanidad pública en nuestro país en beneficio de las empresas sanitarias privadas. En él, Montero hace referencia a un informe de Funcas, elaborado por economistas de la salud, en el que se desmienten distintos bulos del sistema sanitario, llegando a decir que "la sanidad pública está llena de agujeros, la joya de la corona se hunde poco a poco".

Sobre este texto, los estudiantes han tenido que destacar las ideas principales, elaborar un texto argumentativo y justificar las tipologías textuales que aparecen en él.

En el bloque de Literatura, una de los dos protagonistas ha sido Carmen Laforet con su obra 'Nada', al igual que ocurrió en la convocatoria ordinaria de junio. El segundo texto que ha caído en el examen para dar la opción a elegir a los alumnos ha sido el poema 'Aceituneros' de Miguel Hernández.

Alumnos repasando para el primer examen este martes en Espinardo. / Juan Carlos Caval

El coordinador de la PAU en la Región de Murcia, Joaquín Lomba, que supervisa el desarrollo de las pruebas en las dos sedes de la Universidad de Murcia (UMU), confirma que la primera jornada de exámenes de la fase extraordinaria ha arrancado sin incidentes y "está discurriendo con normalidad".

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la convocatoria extraordinaria de la PAU ha comenzado este martes también sin incidencias, según indican desde la sede de Cartagena, donde se examinan 357 estudiantes de las comarcas de Cartagena y el Mar Menor. La cifra supone un incremento del 14% respecto a la convocatoria extraordinaria de 2025 y confirma la tendencia regional, con 1.290 preuniversitarios matriculados, un 13% más que el año anterior.

Los exámenes se celebran hasta el jueves en el edificio de la Escuela de Ingeniería Industrial, una de las tres sedes habilitadas en la Región de Murcia para esta convocatoria, dirigida a quienes tuvieron que superar asignaturas de Bachillerato, no aprobaron la fase ordinaria o desean mejorar su calificación.

El acceso a la sede se está realizando con normalidad, aunque las restricciones de tráfico derivadas del festival Rock Imperium obligan a acceder al edificio por la calle Gisbert o la plaza Tres Culturas.

Alumnos examinándose este martes de la PAU en la UPCT. / UPCT

Entre las curiosidades, el profesorado ha extremado la vigilancia para prevenir el uso de dispositivos de comunicación no autorizados, como pinganillos, y en algún caso ha solicitado a una estudiante que se recogiera el pelo. Las altas temperaturas también han marcado el inicio de la jornada, con estudiantes utilizando abanicos.

Aumento de matriculaciones

En esta convocatoria extraordinaria destaca el aumento de matrícula, tras una tendencia generalizada a una progresiva disminución de esta que solo tuvo un repunte en 2022, año a partir del cual seguía observándose ese ligero descenso, hasta este año. En concreto, se ha registrado un repunte del 16,5%, pasando de 1.140 a 1.328 matriculados en el último año.

Este repunte supone un aumento de estudiantes que vuelven a examinarse de la fase general para mejorar nota, por una parte, pero también en el aumento sustancial de matrícula en materias que son solo de la fase voluntaria, con especial incidencia en aquellas que ponderan para grados especialmente deseados, no solo de Ciencias de la Salud, sino también de otras ramas. Es interesante comparar los datos de matrícula de materias como las dos Matemáticas, Biología o Química, singularmente.

Las notas de la fase extraordinaria de julio se publicarán el 7 de julio a las 15.00 horas, día que se abrirá la fase de revisión hasta el 9 de julio.