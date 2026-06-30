Niños evacuados de Gaza serán atendidos en hospitales murcianos

En los próximos días llegarán a la Región de Murcia varios menores procedentes de Gaza para ser tratados en hospitales murcianos. Se trata de niños con problemas de salud que han sido evacuados este lunes de la Franja y que serán atendidos en hasta nueve comunidades autónomas y otros tantos centros sanitarios españoles en función de las patologías de las que están diagnosticados.

Esta no es la primera vez que llegan menores palestinos a la Región para recibir atención sanitaria, ya que en octubre del pasado año 2025 también fueron trasladados hasta la comunidad dos niños y un adolescente con problemas de salud. En concreto, este operativo se desarrolló tras el ofrecimiento de la Comunidad Autónoma al Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Unión Europea.

En aquel caso, fueron dos menores de 10 y 11 años y un joven de 18 que fueron atendidos en el Hospital Virgen de la Arrixaca por los servicios de Traumatología y Oncología.

Ahora, el Ministerio de Sanidad ha organizado una nueva evacuación a través de Jordania de 20 niños palestinos junto a 81 familiares desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles por heridas causadas por los efectos de los ataques israelíes y otras patologías. Se trata de una operación que se realiza en coordinación con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; e Interior.

Los menores y sus familiares han sido trasladados por equipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde han sido atendidos por un equipo de Médicos sin Fronteras junto al Ministerio de Sanidad desplazado al terreno. Desde allí, serán trasladados por equipos de la Embajada española en Jordania y ambulancias de Médicos Sin Fronteras hasta el aeropuerto, donde un avión del Ejército del Aire y del Espacio los traerá a España.

Sanidad informa de que los pacientes y sus acompañantes, un total de 101 personas, llegarán este martes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Lesiones traumatológicas

Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Murcia, Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Catalunya, Castilla la Mancha, Valencia y Madrid.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.