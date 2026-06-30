El Miteco trasladará a las administraciones 164 propuestas ciudadanas para mejorar el Mar Menor

El futuro del Mar Menor suma nuevas propuestas surgidas desde la sociedad civil. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá a las administraciones competentes un documento con 164 iniciativas consensuadas por 70 entidades sociales, vecinales, ambientales y económicas, con el objetivo de contribuir a la mejora ambiental, económica y social de la laguna y de su cuenca vertiente.

El documento es el resultado del proceso participativo ‘Encuentros por el Mar Menor’, una iniciativa en la que distintos colectivos del territorio han trabajado durante más de un año para plantear medidas y prioridades de actuación. El acto de entrega se celebró este martes en Los Alcázares y estuvo presidido por la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del MITECO, Laura Martín Murillo, y por el alcalde del municipio, Mario Pérez Cervera.

Un proceso participativo con más de 250 propuestas iniciales

Según recoge la nota del Ministerio, el proceso comenzó en marzo de 2025 y se ha desarrollado en tres fases. En él han participado más de 70 entidades y organizaciones vecinales, sociales, ambientales, económicas, empresariales, educativas y del sector primario.

Durante ese trabajo conjunto se plantearon inicialmente más de 250 propuestas, que posteriormente fueron agrupadas en 164 iniciativas dentro del documento final, tras una labor de síntesis y consenso entre la oficina técnica y los representantes de los colectivos participantes.

La iniciativa forma parte de la línea 9.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, dotado con 675,05 millones de euros, que incluye entre sus objetivos el desarrollo de procesos participativos, diagnósticos y propuestas para orientar las actuaciones en la laguna y mejorar la calidad de vida de la población del entorno.

Las propuestas se enviarán a los órganos de gobernanza del Mar Menor

Laura Martín Murillo destacó durante el acto el “importante esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo”, que, según señaló, refleja la voluntad de muchas personas y organizaciones de implicarse en el presente y futuro del Mar Menor.

La Comisionada anunció además que el documento final será difundido por la Oficina Técnica del Mar Menor y puesto a disposición de las distintas administraciones que trabajan en el territorio y que tienen competencias en las materias incluidas en las propuestas.

El traslado se realizará a través de los órganos de gobernanza ya existentes, como la Comisión Interadministrativa, el Consejo del Mar Menor y el Comité de Representantes.

Seis grandes áreas de actuación

El documento final recoge propuestas organizadas en seis ámbitos: patrimonio natural y cultural; infraestructuras y servicios públicos; bienestar, cohesión social y acceso a derechos individuales y colectivos; educación y sensibilización sobre el Mar Menor; economía sostenible; y gobernanza institucional.

Con esta estructura, el proceso busca abordar la situación del Mar Menor desde una perspectiva amplia, que no se limita a la recuperación ambiental, sino que también incorpora aspectos sociales, económicos, culturales y de gestión pública.

‘Humedales en Resonancia’, cultura y ecología en el Mar Menor

La jornada concluyó con la presentación del proyecto ‘Humedales en Resonancia’, impulsado por La Pecera y seleccionado en la convocatoria estatal de proyectos culturales de especial impacto social del Ministerio de Cultura para 2026.

Se trata del único proyecto de la Región de Murcia elegido en esta convocatoria. La propuesta plantea residencias artísticas, archivos comunitarios y acciones públicas en tres territorios afectados por crisis ecológicas: Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel.

El objetivo es explorar la relación entre cultura, ecología y ciudadanía a través de iniciativas que impulsen la participación, el pensamiento crítico y la transformación colectiva.