La localidad de Murcia que recuerda a 'Verano Azul': 35 playas y calas para disfrutar del Mediterráneo

Cuando llega el verano, hay imágenes que permanecen intactas en la memoria de varias generaciones. Entre ellas, las de Verano Azul, la mítica serie dirigida por Antonio Mercero y estrenada por Televisión Española en 1981. Aunque solo contó con una temporada de 19 capítulos, consiguió retratar como pocas producciones la esencia de los veranos en la costa española, convirtiéndose en un referente que todavía hoy sigue despertando nostalgia.

Rodada en diferentes enclaves del litoral andaluz, como Nerja, Vélez-Málaga, Motril o Almuñécar, la ficción nunca llegó a mencionar el nombre de las localidades en las que transcurría la historia. Esa ausencia de referencias concretas ha hecho que muchos identifiquen el espíritu de la serie con otros destinos costeros donde aún se conserva ese ambiente familiar, pausado y marinero.

Uno de ellos se encuentra en la Región de Murcia. Se trata de Águilas, una localidad situada en el extremo suroeste de la comunidad que cada verano atrae a miles de visitantes gracias a un litoral privilegiado y a un encanto que invita a desconectar del ritmo cotidiano.

Los protagonistas de la serie 'Verano azul'. / RTVE

Águilas, un destino de playa con esencia mediterránea

El principal atractivo de Águilas es su costa. El municipio cuenta con 35 playas y calas repartidas a lo largo de 28 kilómetros de litoral, donde conviven amplios arenales urbanos con pequeñas calas más resguardadas, zonas de acantilados y aguas transparentes que convierten este rincón murciano en uno de los grandes destinos del verano.

Ese paisaje mediterráneo, unido a sus paseos junto al mar y a su ambiente relajado, hace que muchos encuentren en Águilas una estampa muy similar a la de aquellos veranos que reflejaba Verano Azul.

Mucho más que sol y playa

Además de su oferta de baño, Águilas conserva un importante patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales lugares de interés destacan el Castillo de San Juan de las Águilas, convertido en uno de los símbolos del municipio, el Museo Arqueológico, las Termas Romanas, el Casino y la Iglesia de San José.

Otro de los grandes acontecimientos de la localidad es su Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional, una celebración que cada año reúne a miles de personas y refuerza el atractivo turístico del municipio más allá de la temporada estival.

Durante los meses de verano, la población experimenta un notable crecimiento y llega a superar los 150.000 habitantes, impulsada por la llegada de turistas y propietarios de segundas residencias que buscan disfrutar de sus playas y del ambiente mediterráneo.

Miradores, gastronomía y rincones imprescindibles

La experiencia en Águilas también pasa por descubrir algunos de sus espacios naturales más conocidos, como el mirador del Hornillo, Cabo Cope o la Playa de las Delicias, tres de los lugares más fotografiados del municipio.

A ello se suma una gastronomía ligada al mar y a los productos de la huerta murciana, un complemento perfecto para quienes buscan unas vacaciones en las que combinar naturaleza, patrimonio, buena cocina y jornadas de playa.

Con todos estos ingredientes, Águilas se consolida cada verano como uno de los destinos más atractivos de la costa de la Región de Murcia, un lugar donde todavía es fácil encontrar esa atmósfera tranquila y familiar que tantos siguen asociando a los inolvidables veranos de Verano Azul.