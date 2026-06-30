El informe Banderas Negras 2026 mantiene al Mar Menor y Portmán entre los mayores problemas ambientales del litoral murciano

La restauración del litoral gana protagonismo en el informe Banderas Negras 2026, que vuelve a señalar al Mar Menor y Portmán como los principales símbolos del deterioro ambiental de la costa murciana. La organización ecologista sostiene que, además de denunciar los problemas que persisten desde hace años, ha llegado el momento de poner el acento en las soluciones y reivindicar la recuperación de los ecosistemas como herramienta para revertir décadas de degradación.

Ecologistas en Acción ha presentado una nueva edición de su informe Banderas Negras 2026, un estudio que desde 2005 identifica los casos más representativos de contaminación y mala gestión ambiental en el litoral español. En esta ocasión, la organización ha concedido las habituales 48 banderas —dos por cada provincia o ciudad autónoma costera— y, en el caso de la Región de Murcia, mantiene los mismos enclaves de los últimos años: la Bahía de Portmán, por contaminación, y el Mar Menor, por mala gestión.

El informe analiza cerca de 8.000 kilómetros de costa y concluye que problemas como la regresión de las playas, la destrucción de humedales y sistemas dunares, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad o el aumento de la vulnerabilidad frente a temporales e inundaciones siguen siendo consecuencia de un modelo de desarrollo que prioriza intereses económicos sobre la conservación del litoral.

La principal novedad de esta edición es el enfoque propositivo. Ecologistas en Acción defiende que la restauración ecológica debe convertirse en una prioridad para recuperar espacios degradados, ya sea mediante actuaciones directas o permitiendo que los ecosistemas se regeneren una vez eliminadas las presiones que los afectan.

En este contexto, la organización recuerda que el Reglamento Europeo sobre la Restauración de la Naturaleza, vigente desde agosto de 2024, obliga a los Estados miembros a fijar objetivos de recuperación de hábitats y especies. España deberá presentar antes del 1 de septiembre de 2026 su Plan Nacional de Restauración, un documento que, según Ecologistas en Acción, representa "una oportunidad histórica para corregir errores del pasado y comenzar a devolver espacio a la naturaleza en el litoral".

El Mar Menor vuelve a destacar en el informe de Banderas Negras de Ecologistas en Acción. / Ecologistas en Acción

El informe incorpora además veinte propuestas concretas de restauración repartidas por distintos puntos de la costa española, entre ellas actuaciones sobre marismas, dunas, desembocaduras de ríos, playas, entornos portuarios y zonas gravemente contaminadas. Como ejemplo de éxito, el portavoz de la organización, Lucas Barrero, cita la recuperación ambiental de La Pletera, en la Costa Brava. "No es solo teoría, también lo vemos en ejemplos reales", afirma, al destacar que la desurbanización permitió recuperar lagunas litorales, dunas y funciones ecológicas que parecían perdidas.

La organización también ha querido reconocer el trabajo de su red de voluntariado y de los colectivos locales que participan en la elaboración anual del informe. La portavoz Cecilia del Castillo Moro subraya que el estudio es fruto del trabajo coordinado de los grupos provinciales y de organizaciones colaboradoras, gracias al esfuerzo desinteresado de activistas y personas voluntarias.

Portmán, pendiente de una solución definitiva

En la Región de Murcia, la Bandera Negra por contaminación vuelve a recaer sobre la Bahía de Portmán y la Sierra Minera, donde Ecologistas en Acción denuncia que persiste una grave contaminación por metales pesados derivada de la actividad minera desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX.

La organización lamenta que, después de más de tres décadas de reivindicaciones vecinales y ambientales, todavía no exista una solución definitiva. Además, critica que el Gobierno central haya optado por el sellado completo de la bahía, abandonando, según sostiene, la alternativa de regeneración parcial consensuada con colectivos sociales y considerada técnicamente viable. Al mismo tiempo, reprocha al Ejecutivo regional que siga sin desarrollar el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM).

Residuos mineros en el entorno de la Bahía de Portmán. / Ecologistas en Acción

El Mar Menor mantiene la Bandera Negra por mala gestión

La Bandera Negra por mala gestión vuelve a distinguir al Mar Menor y a toda su cuenca vertiente. Ecologistas en Acción considera que la laguna salada continúa inmersa en una crisis eutrófica causada por décadas de gestión deficiente del territorio y por la falta de control sobre las actividades desarrolladas en su entorno.

Aunque identifica los aportes de nutrientes procedentes de la agricultura y la ganadería como el principal origen del problema, también señala la contribución del urbanismo, el turismo y la navegación al deterioro ambiental.

Diez años después de la denominada 'sopa verde' de 2016, la organización sostiene que siguen pendientes actuaciones esenciales, especialmente aquellas dirigidas a reducir la llegada de sedimentos y nutrientes. Pese a todo, reconoce que existen algunos avances y proyectos en marcha, aunque advierte de que muchos permanecen aún en fase de diseño o ejecución y que la recuperación integral del ecosistema continúa siendo un objetivo lejano.

Asimismo, Ecologistas en Acción critica la actitud del sector de la "agroindustria", a la que acusa de impulsar campañas de desinformación y de presionar para rebajar regulaciones ambientales que considera imprescindibles para frenar el deterioro del Mar Menor.

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La organización sostiene que tanto en Portmán como en el Mar Menor la recuperación pasa por aplicar soluciones basadas en la naturaleza y avanzar hacia la renaturalización de espacios degradados, entendida no solo como una medida ambiental, sino también como una oportunidad para impulsar un desarrollo más compatible con la conservación del litoral.