El IEO alerta de microplásticos en la parte comestible del cangrejo azul del Mar Menor

Los microplásticos ya no solo preocupan por su impacto sobre el ecosistema del Mar Menor. También podrían acabar llegando al consumidor a través de una especie cuya pesca gana cada vez más peso en la laguna. Un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha detectado estas partículas en el músculo de todos los cangrejos azules analizados, la parte destinada al consumo humano, y plantea utilizar este crustáceo como indicador para medir el alcance de esta contaminación en el Mediterráneo.

La investigación, publicada en la revista Regional Studies in Marine Science, confirma que el 100% de los ejemplares de cangrejo azul (Callinectes sapidus) estudiados en el Mar Menor contienen microplásticos en su organismo, principalmente fragmentos y fibras de materiales plásticos de uso común. El equipo investigador advierte de que la presencia de estas partículas en el tejido muscular podría afectar a la calidad del producto comercial y constituir una vía real de exposición para las personas, aunque el trabajo no analiza los posibles efectos sobre la salud.

Más allá de este hallazgo, el estudio concluye que el cangrejo azul reúne las condiciones idóneas para convertirse en un bioindicador de la contaminación por microplásticos. Su alimentación omnívora, su estrecha relación con los sedimentos —donde se acumulan estas partículas— y su amplia distribución en las costas mediterráneas lo convierten en una herramienta útil para monitorizar el estado ambiental de ecosistemas sometidos a la presión de la actividad humana.

"El uso del cangrejo azul como bioindicador podría facilitar la monitorización continua de la contaminación por microplásticos y contribuir al desarrollo de estrategias para mitigar sus impactos en la biodiversidad y los recursos pesqueros", señala Lucía Viñas, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo y responsable del estudio.

Protocolo para extraer los microplásticos

Uno de los principales avances de la investigación ha sido el desarrollo de un protocolo que permite extraer los microplásticos de la compleja materia orgánica del crustáceo sin alterar los polímeros. Para ello, los investigadores aplicaron una doble digestión química controlada a 40 grados y posteriormente identificaron las partículas mediante un sistema de imagen química láser de alta resolución.

El trabajo también apunta a un mecanismo biológico que podría favorecer la generación de microplásticos de menor tamaño. Según los investigadores, el denominado "molino gástrico", una estructura trituradora situada en el aparato digestivo del cangrejo, fragmenta mecánicamente los plásticos de mayor tamaño que ingiere. Esas partículas más pequeñas tendrían mayor capacidad para atravesar membranas biológicas y acumularse en tejidos distintos del aparato digestivo, como el músculo.

El hallazgo cobra especial importancia en un momento en el que la explotación pesquera del cangrejo azul sigue creciendo en el Mediterráneo como una fórmula para controlar la expansión de esta especie invasora y, al mismo tiempo, obtener un aprovechamiento económico de sus capturas. Cabe recordar que esta especie se consume y es muy apreciada en la gastronomía local por la firmeza y sabor de su carne, y que ayuntamientos del Mar Menor han alentado su pesca con fines culinarios.

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La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto CRABMEDPOL, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.