Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves

El transporte público de la Región de Murcia irá finalmente a la huelga este miércoles y jueves, días 1 y 2 de julio, tras haber terminado sin acuerdo la reunión de mediación convocada este martes en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL).

Miguel Cano, presidente del Comité de Transporte de Murcia, confirmó a La Opinión que el Ayuntamiento de Murcia ha decretado servicios mínimos del 60%, que podrá reducirse hasta el 40% en las horas valle. No obstante, aún siguen las reuniones con las autoridades municipales para concretar el servicio. "Los vamos a respetar, es nuestra obligación", asegura.

De este modo, los autobuses urbanos, interurbanos y tranvía de las empresas Monbus, Interbus, Grupo Ruiz y Tranvía de Murcia iniciarán la huelga esta semana, afectando a los municipios de Murcia y Cartagena, especialmente. Se libran las líneas de largo recorrido superiores a 20 kilómetros.

Las líneas de largo recorrido superiores a 20 kilómetros funcionarán con normalidad

El escollo, informa Cano, está en la negativa de Monbus de elaborar un calendario anual de descansos que permita a las plantillas conocer con antelación cuándo librarán para poder conciliar con la familia. "Asumimos que tenemos que trabajar fines de semana, pero exigimos conocer qué festivos podremos descansar para poder organizar nuestras vidas", explica.

Actualmente, los conductores permanecen disponibles prácticamente durante todo el año para cubrir refuerzos e incidencias, con turnos variables y sin descansos planificados. El incremento de servicios en periodos de mayor demanda, como la temporada estival o el inicio del curso universitario, se cubre con la misma plantilla, suprimiendo descansos en lugar de incorporar nuevos trabajadores. Además de esa reivindicación, los representantes sindicales reclaman una subida salarial del 2,9% para 2026 y una actualización de las tablas retributivas para 2027 y 2028 conforme a la evolución del IPC nacional.

Cano traslada, "en nombre de todos los conductores", las "disculpas" del gremio a los usuarios del trasporte público.