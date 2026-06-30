Gestión forestal contra el fuego y la despoblación en Lorca: así actúa el nuevo proyecto regional

En un territorio donde el abandono del monte aumenta la vulnerabilidad frente al fuego, la gestión forestal se abre paso como una herramienta capaz de combinar protección ambiental, desarrollo económico y oportunidades laborales. Esa es la apuesta del Gobierno regional con un proyecto que acaba de concluir una de sus actuaciones más relevantes en las pedanías altas de Lorca.

El Gobierno regional impulsa un proyecto destinado a reducir el riesgo de incendios forestales, recuperar espacios degradados por la sequía y generar empleo en el medio rural. La actuación, ejecutada por la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (Profomur), se ha desarrollado durante los dos últimos meses en las diputaciones de Jarales y Humbrías (dos pedanías rurales vecinas), dentro de una estrategia que busca combatir la despoblación mediante la gestión sostenible de los recursos forestales.

La iniciativa forma parte del plan autonómico para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y se integra en un programa compuesto por ocho líneas de actuación dirigidas a reactivar la actividad económica en municipios afectados por el declive demográfico.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, visitó este lunes la zona coincidiendo con la finalización de los trabajos y destacó que el proyecto "ha integrado de forma conjunta la gestión forestal, la prevención de incendios, la protección civil, la participación ciudadana y la recuperación paisajística". A su juicio, también ha quedado demostrado que "la gestión forestal no es solo una herramienta de prevención de incendios, sino también una oportunidad para revitalizar zonas rurales afectadas por el reto demográfico y generar empleo".

Las actuaciones han permitido crear franjas de seguridad alrededor de viviendas y edificaciones, eliminar vegetación seca acumulada y habilitar caminos y accesos que facilitan tanto la evacuación de los vecinos como la intervención de los equipos de extinción en caso de emergencia. Además, se ha actuado sobre el arbolado afectado por la intensa sequía, retirando ejemplares muertos o muy debilitados y favoreciendo la regeneración de la masa forestal.

Actuaciones en más de 85 hectáreas

Los trabajos han abarcado una superficie de 85,76 hectáreas, de las que más de 60 corresponden a Jarales y el resto a Humbrías. Más de 40 propietarios de parcelas agrícolas, terrenos forestales y viviendas se han sumado voluntariamente al proyecto. Ortuño valoró esta implicación como "un magnífico ejemplo de participación ciudadana", al considerar que la protección del territorio requiere también la colaboración de quienes viven y trabajan en él.

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El programa cuenta con un presupuesto de un millón de euros procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Sus ocho líneas de actuación incluyen iniciativas como el aprovechamiento de la biomasa forestal, el silvopastoreo, las conocidas como "ovejas bombero", la prevención y recuperación tras incendios, el turismo vinculado al pastoreo y el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. En ellas han trabajado 65 personas durante los últimos tres meses y las actuaciones se han extendido a 16 municipios de la Región de Murcia, entre ellos los de menor población y aquellos que han sufrido una mayor pérdida de habitantes en los últimos años.