¿Conviene llenar el depósito antes de julio? El ahorro puede llegar a casi 8 euros

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) advierten de que llenar hoy un depósito de 50 litros permite ahorrar hasta 7,88 euros en el caso de la gasolina 98, 5,17 euros si se reposta gasolina 95 y 1,62 euros en el caso del gasóleo de automoción, antes de que el ahorro se reduzca progresivamente durante los próximos meses.

Según sus cálculos, el nuevo real decreto ley aprobado para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio rebajará el ahorro por depósito durante el verano, tras el fin de las rebajas fiscales generalizadas a los carburantes, como la reducción del IVA y la recuperación progresiva del Impuesto sobre los Hidrocarburos.

GESTHA estima que el ahorro al llenar un depósito de 50 litros será de unos 9,1 euros en julio, 6,05 euros en agosto y 3,02 euros en septiembre. En octubre, si se mantienen los precios medios actuales de los carburantes, llenar el depósito volverá a costar lo mismo que antes del primer real decreto ley.

El ahorro irá bajando mes a mes

Los técnicos recuerdan que las primeras medidas anticrisis tuvieron un impacto más elevado en el bolsillo de los consumidores. En aquel momento, el ahorro fue de 16,96 euros para un depósito de gasolina 98, de 14,25 euros en gasolina 95 y de 10,69 euros en gasóleo de automoción.

La evolución prevista por GESTHA para un depósito de 50 litros es la siguiente:

CarburanteDespués del primer RD-LJulioAgostoSeptiembre

Gasolina 98

16,96 €

9,08 €

6,05 €

3,03 €

Gasolina 95

14,25 €

9,08 €

6,05 €

3,03 €

Gasóleo de automoción

10,69 €

9,07 €

6,05 €

3,02 €

Los cálculos se han realizado tomando como referencia el precio medio por litro en España a 23 de junio de 2026: 1,129 euros para la gasolina 98 E5, 0,981 euros para la gasolina 95 E5 y 1,074 euros para el gasóleo A habitual.

Cuánto costará llenar el depósito

La retirada progresiva de las rebajas fiscales también se notará en el coste final para los conductores. Según GESTHA, llenar un depósito de 50 litros de gasolina 98 costaba 98,81 euros antes del primer real decreto ley y pasó a 81,85 euros tras las primeras medidas. En julio se situará en 89,73 euros; en agosto, en 92,76 euros; y en septiembre, en 95,78 euros.

En el caso de la gasolina 95, el coste pasará de los 73,72 euros posteriores a las primeras medidas a 78,89 euros en julio, 81,92 euros en agosto y 84,94 euros en septiembre. Para el gasóleo de automoción, el depósito subirá de 77,26 euros a 78,88 euros en julio, 81,90 euros en agosto y 84,93 euros en septiembre.

Carburante

Antes del primer RD-L

Después del primer RD-L

Julio

Agosto

Septiembre

Gasolina 98

98,81 €

81,85 €

89,73 €

92,76 €

95,78 €

Gasolina 95

87,97 €

73,72 €

78,89 €

81,92 €

84,94 €

Gasóleo de automoción

87,95 €

77,26 €

78,88 €

81,90 €

84,93 €

Ayudas más dirigidas al transporte y al campo

GESTHA considera positivo que el esfuerzo presupuestario se concentre ahora en ayudas directas a los sectores más expuestos, como el transporte y la agricultura, ya que su evolución de costes tiene un impacto directo en los precios que finalmente pagan los ciudadanos.

Los técnicos señalan que la experiencia previa demuestra que focalizar los incentivos en el gasóleo profesional y agrícola permite ahorros netos de hasta el 14% en el precio neto del gasóleo.

Críticas a las rebajas generalizadas

El colectivo sostiene que el debate sobre la fiscalidad de los combustibles ha dado un giro político en línea con el criterio que viene defendiendo desde hace años. GESTHA considera que las rebajas fiscales generalizadas a los carburantes son medidas paliativas, poco eficientes y regresivas, al beneficiar proporcionalmente más a las rentas altas.

Los técnicos vinculan además ese cambio de enfoque con las recomendaciones de las autoridades comunitarias. Entre 2021 y 2024, el coste de estas ayudas superó los 53.300 millones de euros, una factura que GESTHA considera excesiva y poco dirigida a quienes realmente necesitaban el apoyo público.

Además, advierten de que este tipo de rebajas envía un mensaje contradictorio con los objetivos de descarbonización de la economía.

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GESTHA es el colectivo más representativo dentro del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Sus técnicos elaboran estudios macroeconómicos sobre fiscalidad, fraude, gasto público y economía sumergida.