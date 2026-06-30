La búsqueda de la mejor marinera de la Región de Murcia arranca con nueva ruta gastronómica

La Región de Murcia vuelve a ponerse tras la pista de una de sus tapas más queridas. La Ruta Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2026 ha iniciado una nueva edición con un acto de presentación celebrado en el Mercado de Correos de Murcia, donde se han dado a conocer los primeros detalles de una cita que volverá a medir el pulso creativo de bares, restaurantes y hosteleros en torno a uno de los grandes símbolos gastronómicos murcianos.

La iniciativa, promovida por Euro-Toques Región de Murcia, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y permitirá al público recorrer los establecimientos participantes, probar sus propuestas y votar por sus marineras favoritas.

Los locales interesados podrán inscribirse entre el 1 de julio y el 13 de septiembre a través de la web www.lamejormarinera.es. La ruta gastronómica se celebrará del 18 de septiembre al 18 de octubre, periodo en el que los clientes podrán degustar las elaboraciones participantes antes de la gran final del concurso, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Presentación de la Ruta Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2026, este martes en el Mercado de Correos de Murcia / L.O.

Una tapa con identidad propia

La presentación contó con la participación del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; el delegado de Euro-Toques Región de Murcia, Pablo Martínez; y el representante de Mahou, Diego Aroca.

Durante el acto, Pacheco destacó el valor de una tapa que forma parte de la memoria gastronómica de la Región. "La marinera es mucho más que una tapa; es uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de la Región de Murcia y un elemento que forma parte de nuestra identidad, de nuestra tradición y de nuestra forma de entender la gastronomía", señaló.

La marinera, elaborada tradicionalmente con rosquilla, ensaladilla y anchoa, se ha convertido en una de las cartas de presentación de la cocina murciana. Su aparente sencillez no impide que cada establecimiento aporte su propio sello, desde la textura de la ensaladilla hasta el equilibrio del bocado final.

Del 18 de septiembre al 18 de octubre

Durante un mes, murcianos y visitantes podrán participar en esta ruta gastronómica, descubrir nuevas versiones de la marinera y votar por sus favoritas. El concurso busca no solo premiar la mejor elaboración, sino también dinamizar la hostelería y reforzar el atractivo gastronómico de Murcia.

El concejal subrayó que el Ayuntamiento respalda este tipo de iniciativas porque ayudan a fortalecer la economía local, promocionar el comercio y proyectar Murcia como destino gastronómico de referencia.

Pacheco también agradeció el compromiso de Euro-Toques con la promoción de la cultura culinaria regional y el apoyo de Mahou al sector hostelero. Además, animó a la ciudadanía a recorrer los establecimientos participantes y disfrutar de las propuestas que competirán por el reconocimiento a la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2026.

"La marinera sigue siendo una de las mejores cartas de presentación de nuestra tierra y una magnífica oportunidad para disfrutar del talento de nuestros hosteleros", concluyó.

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Con esta nueva edición, la ruta vuelve a reivindicar una de las tapas más populares de la Región y confirma que, en Murcia, pocas cosas despiertan tanto debate como decidir dónde se come la mejor marinera.