Broken Dolls, una reivindicación que sigue viva medio siglo después de la talidomida

Una peseta de comisión por cada frasco vendido de Softenon, la marca comercial del fármaco talidomida, era lo que se llevaba el visitador médico de la comercial Medinsa-Chemie Grünenthal que trabajaba en la Región de Murcia en la década de los 50 y los 60 y que promocionaba entre los médicos murcianos el uso de este medicamento, indicado en su momento para tratar las náuseas del embarazo. Su uso marcó la vida de miles de niños, que nacieron con malformaciones severas con las que han tenido que convivir el resto de su vida.

Broken Dolls, el documental estrenado la pasada semana en la Filmoteca Regional de Murcia, cuenta precisamente la historia de estos supervivientes, 'muñecas rotas' que en estas décadas no han dejado de luchar para que se haga justicia y se reconozca el daño causado por la farmacéutica alemana, al igual que se ha hecho en otros países.

Este visitador vivió en la calle Mariano Vergara de la capital murciana, sobre la farmacia que existe actualmente en la Plaza Santa Eulalia, y con él contactó en su momento uno de los últimos afectados por el uso de este medicamento por su madre durante el embarazo, Alejando F. Romero, quien cuenta su historia en el documental producido por La Penúltima Comunicación y Verabril Comunicación, un trabajo cuyo estreno despertó una gran expectación y reunió a un numeroso público en torno a una historia tan dolorosa como necesaria: la de los supervivientes de la talidomida en España.

Momento de la presentación con el equipo que ha producido Broken Dolls. / L. O.

La película, dirigida por Ramón Monedero, con guion y producción del propio periodista Alejandro F. Romero, propone una mirada humana, íntima y crítica sobre las consecuencias de la talidomida y sobre la larga lucha de sus afectados por la dignidad, el reconocimiento y la justicia.

Broken Dolls parte de una realidad personal y colectiva, trasladando las vivencias de los afectados y ampliando la mirada para contar no solo una historia individual, "sino la de toda una generación marcada por una catástrofe sanitaria, moral y política cuyas secuelas siguen presentes décadas después", insisten los afectados.

A través de testimonios personales, muestra el impacto físico, social y emocional que todavía sufren los afectados por la talidomida en España, pero también su resistencia, su sentido de la dignidad y su lucha contra el olvido.

Tras su estreno en Murcia, Broken Dolls inicia ahora su camino por festivales y mantiene conversaciones con varias plataformas para que el documental pueda continuar mostrándose y llegar a nuevos públicos. La voluntad del proyecto es que esta historia no se quede en una única proyección, sino que siga generando conversación, memoria y conciencia social.