Ayudas al autoconsumo y Moves: la Región da el último acelerón a miles de expedientes en la cuenta atrás de los fondos europeos

El calendario no admite más prórrogas. Este martes expira el plazo para justificar las ayudas de Autoconsumo y Moves financiadas con fondos europeos Next Generation, una fecha que ha coincidido con un fuerte incremento en la resolución de expedientes y que ha vuelto a enfrentar al Gobierno regional, la oposición y los afectados sobre la gestión de estas subvenciones.

La Comunidad Autónoma asegura haber resuelto ya el 77,7 por ciento de los expedientes presentados para justificar las ayudas de los programas Autoconsumo y Moves. En cifras, son 6.454 expedientes cerrados, tanto de particulares como de empresas, con concesiones que superan los 71 millones de euros. De ellos, 3.367 corresponden al programa de autoconsumo, por un importe superior a los 47 millones de euros, mientras que otros más de 3.000 expedientes pertenecen al programa Moves, destinado a impulsar la movilidad eléctrica y sostenible, con 24,68 millones de euros concedidos.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, destacó que el ritmo de tramitación se ha intensificado de forma notable en los últimos meses. Según explicó, el programa Moves II supera ya el 94 por ciento de expedientes resueltos y Moves III alcanza el 79 por ciento, con 542 solicitudes todavía pendientes de subsanación que la Administración espera resolver prácticamente en su totalidad.

Miralles subrayó además que la Comunidad ha ordenado el pago de 13 millones de euros únicamente durante los tres últimos meses, elevando hasta 26,5 millones el importe total abonado. "En este mes de junio hemos conseguido elevar siete puntos la tasa de resolución", afirmó, al tiempo que agradeció la colaboración de los solicitantes que han aportado la documentación requerida para completar los expedientes. También recordó que quienes aún tienen requerimientos pendientes disponen de este martes, último día del plazo, para presentar la documentación y justificar correctamente las ayudas.

El responsable autonómico defendió además que la Región está resolviendo expedientes "por encima de la media nacional" y reprochó al Gobierno central no haber ampliado el plazo para estos programas, pese a que, según recordó, todas las comunidades autónomas solicitaron conjuntamente esa prórroga el pasado mes de octubre. A su juicio, resulta contradictorio que el Ejecutivo sí haya extendido hasta 2028 otros programas estatales financiados con los mismos fondos europeos mientras mantiene sin cambios los gestionados por las autonomías.

Punto de carga para vehículos eléctricos en Juan Carlos I. / Juan Carlos Caval

La aceleración de los pagos también es reconocida desde la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS), aunque con un análisis muy distinto sobre sus causas. Su vicepresidente, Antonio Fernández, sostiene que en apenas dos o tres días "han hecho pagos de autoconsumo de más de lo que habían hecho en casi cinco años", una circunstancia que atribuye a la presión social, política y mediática ejercida durante los últimos meses. Según explica, la asociación ya tiene constancia de beneficiarios con solicitudes de finales de 2022 que han comenzado a cobrar, algo que hasta hace muy poco no se estaba produciendo.

Miles de solicitantes se han quedado fuera, según ACMEIS

No obstante, Fernández advierte de que persiste un problema de fondo. Según los datos que maneja ACMEIS, las solicitudes de autoconsumo presentadas en la Región ascendían a unos 133 millones de euros, frente a los aproximadamente 53 millones transferidos por el Estado para este programa. A su juicio, esa diferencia dejará fuera a miles de solicitantes porque la Comunidad no informó en su momento del agotamiento de los fondos, como sí hicieron otras autonomías. Por ello, reclama que el Ejecutivo regional busque financiación propia para atender a quienes, pese a haber presentado correctamente su solicitud, finalmente queden sin ayuda.

Mientras tanto, Podemos elevó este martes el tono de sus críticas al asegurar que el Gobierno regional tendrá que devolver a Europa "una millonada" por las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica que no hayan llegado a concederse antes de la expiración del plazo. La formación reclama que la Consejería haga pública la cuantía que, a su juicio, deberá reintegrarse a la Unión Europea y acusa al Ejecutivo de haber gestionado con retraso estas convocatorias.

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Sin embargo, el Gobierno regional rechaza de forma categórica esa afirmación y sostiene que la formación morada no explica de dónde obtiene esa supuesta "millonada" ni tiene en cuenta el fuerte incremento de resoluciones y pagos registrado durante las últimas semanas. Además, desde ACMEIS precisan que la clave no reside tanto en que el dinero haya sido ingresado antes de este martes como en que los expedientes hayan quedado correctamente resueltos dentro del plazo, ya que los pagos pueden ejecutarse con posterioridad una vez finalizada la tramitación administrativa.