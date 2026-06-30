Cómo ayudar desde la Región de Murcia a las víctimas del terremoto de Venezuela

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para canalizar de forma eficaz y segura la ayuda a las víctimas del terremoto que ha golpeado Venezuela, uno de los desastres naturales más graves sufridos por el país en los últimos años.

La organización recomienda priorizar las donaciones económicas a través de entidades especializadas, ya que este tipo de aportaciones permite comprar sobre el terreno, o en zonas próximas a la emergencia, los productos que realmente se necesitan. De esta forma se agiliza la respuesta, se reducen los costes de transporte y se evita el envío de materiales que puedan no ser útiles en la fase actual de la emergencia.

La Coordinadora insiste en que, ante una crisis humanitaria de esta magnitud, la buena voluntad debe ir acompañada de responsabilidad. Por ello, aconseja colaborar con organizaciones con experiencia en emergencias, presencia en la zona y mecanismos de transparencia, como Cruz Roja, UNICEF, Cáritas, Acción contra el Hambre, Entreculturas, Manos Unidas, Oxfam Intermón o Delwende, todas ellas vinculadas como socias o colaboradoras a la Coordinadora regional.

Donar dinero, mejor que enviar ropa o alimentos

Una de las recomendaciones principales es evitar el envío particular de ropa, alimentos, medicamentos u otros materiales, salvo que hayan sido solicitados expresamente por las organizaciones que están coordinando la respuesta humanitaria.

La razón es sencilla: en una emergencia, la ayuda no organizada puede acabar generando problemas logísticos, retrasos o acumulación de productos que no responden a las necesidades reales de las personas afectadas. Las ONG especializadas pueden identificar qué hace falta en cada momento y adquirirlo de forma más rápida y eficiente.

También se recomienda contrastar siempre la información antes de compartir mensajes, enlaces o campañas de donación. La Coordinadora advierte de la importancia de evitar bulos y posibles iniciativas fraudulentas que puedan aprovecharse de la solidaridad ciudadana.

Una emergencia que necesitará apoyo durante meses

El llamamiento de las ONG no se limita a los primeros días posteriores al desastre. La Coordinadora recuerda que la recuperación de las comunidades afectadas requerirá meses e incluso años de trabajo, por lo que anima a mantener la solidaridad más allá del impacto inicial de la noticia.

Las entidades humanitarias trabajan ya en actuaciones destinadas a garantizar agua potable, alimentos, medicamentos, refugio temporal, atención sanitaria y otros bienes de primera necesidad. También se están desarrollando acciones de protección, atención psicosocial y apoyo emocional para personas que han perdido familiares, viviendas o medios de vida.

Entidades que ya han activado la respuesta

Varias organizaciones vinculadas a la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia han activado sus protocolos de emergencia para responder a la crisis. Entre ellas figuran Cruz Roja, UNICEF y Cáritas, además de Oxfam Intermón y Entreculturas, que se han sumado al Comité de Emergencia Español con una campaña de captación de fondos.

En el caso de Entreculturas, sus organizaciones socias en Venezuela, Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, ya trabajan en la atención a familias desplazadas, la distribución de artículos esenciales, los servicios de protección y el acompañamiento emocional.

Cáritas ha anunciado una primera aportación de 300.000 euros para apoyar la respuesta de emergencia, mientras que UNICEF ha enviado 20 toneladas métricas de suministros humanitarios, entre ellos material sanitario, artículos de agua, saneamiento e higiene y tiendas de campaña. La organización ha advertido además de que más de 680.000 niños y niñas necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos.

El terremoto en Venezuela

Venezuela sufrió el pasado 25 de junio un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó gravemente a zonas del norte y centro del país. La emergencia ha dejado miles de víctimas entre personas fallecidas, heridas y desaparecidas, además de cientos de miles de damnificados, según la información trasladada por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.

Los seísmos han provocado el colapso de numerosos edificios y daños importantes en infraestructuras básicas, con afecciones al suministro de agua potable, electricidad, comunicaciones y servicios sanitarios. La destrucción de viviendas ha obligado a muchas familias a permanecer en alojamientos temporales o a dormir a la intemperie.

Dónde informarse

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia mantendrá el seguimiento de la emergencia y de las actuaciones de sus entidades socias y colaboradoras. Además, pone a disposición de la ciudadanía su guía ‘¿Cómo ayudar ante una emergencia humanitaria?’, con recomendaciones para colaborar de forma responsable y eficaz.

Noticias relacionadas

La organización agradece la solidaridad de la sociedad murciana con el pueblo venezolano y anima a canalizar la ayuda a través de ONG especializadas que trabajan sobre el terreno.