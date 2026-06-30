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Incendio

Arde una nave con productos químicos en Cehegín y obliga a la población a tomar precauciones

Emergencias pide evitar la zona del polígono El Muladar y mantener cerradas puertas y ventanas por la presencia de humo

El incendio generado este martes en una nave de productos químicos en el polígono industrial El Muladar ha generado una gran columna de humo

El incendio generado este martes en una nave de productos químicos en el polígono industrial El Muladar ha generado una gran columna de humo / L.O.

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Enrique Soler

Joaquín Vallés

Los servicios de emergencia trabajan desde la madrugada de este martes en la extinción de un incendio declarado en una nave industrial dedicada al almacenamiento de productos químicos en el polígono industrial El Muladar, en el municipio de Cehegín.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia comenzó a recibir las primeras llamadas sobre las 4.45 horas. Los alertantes informaban de un fuego de gran intensidad acompañado de varias explosiones en la zona.

En un primer momento se pensó que el incendio afectaba a un desguace, pero a su llegada los agentes de la Policía Local comprobaron que las llamas se habían originado en una empresa que almacena productos químicos. La intensidad del fuego dificultó inicialmente la identificación de la nave afectada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), junto a agentes de la Policía Local de Cehegín y de la Guardia Civil, que continúan trabajando para controlar el incendio y garantizar la seguridad en el entorno.

Lugar donde se ha producido el incendio

Lugar donde se ha producido el incendio / CEIS

Recomendaciones a la población

El Ayuntamiento de Cehegín ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones mientras se prolongan las labores de extinción.

Como medida preventiva, recomienda no acercarse a las inmediaciones del polígono industrial El Muladar, mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en viviendas y locales, limitar los desplazamientos por la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Consistorio ha señalado que continuará informando a través de sus canales oficiales conforme se conozcan nuevos datos sobre la evolución del incendio.

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Por el momento no se ha informado de personas heridas ni de la posible afección a otras instalaciones próximas. Los servicios de emergencia permanecen desplegados en la zona. Hasta el momento se desconcen las causas que han provocado el incendio.

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