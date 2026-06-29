Seguridad
Un total de 135 guardias civiles harán sus prácticas este verano en la Región de Murcia
Los alumnos reforzarán durante 40 semanas las unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil
L.O.
Un total de 135 guardias alumnos se han incorporado este lunes a distintas unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en la Región de Murcia, donde completarán la segunda fase de su periodo formativo.
La llegada de estos efectivos permitirá reforzar la presencia del Cuerpo en tareas de prevención y seguridad ciudadana dentro del despliegue territorial de la Zona de la Guardia Civil en la Comunidad.
Los alumnos pertenecen a la 131ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza y a la 172ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
A partir de ahora, desarrollarán un periodo de prácticas de 40 semanas en diferentes unidades de la Región, como paso previo a su plena incorporación profesional.
- Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
- El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca
- Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
- La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
- El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
- A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona