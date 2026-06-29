Un total de 135 guardias civiles harán sus prácticas este verano en la Región de Murcia

Un total de 135 guardias alumnos se han incorporado este lunes a distintas unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en la Región de Murcia, donde completarán la segunda fase de su periodo formativo.

La llegada de estos efectivos permitirá reforzar la presencia del Cuerpo en tareas de prevención y seguridad ciudadana dentro del despliegue territorial de la Zona de la Guardia Civil en la Comunidad.

Los nuevos efectivos reforzarán las unidades de seguridad ciudadana durante la segunda fase de su formación / Guardia Civil

Los alumnos pertenecen a la 131ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza y a la 172ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

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A partir de ahora, desarrollarán un periodo de prácticas de 40 semanas en diferentes unidades de la Región, como paso previo a su plena incorporación profesional.