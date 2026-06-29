Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batalla del porcinoSilenciadores carreterasAyudas combustiblesNueva CondominaPepe GuillénPuntos de carga eléctricos Murcia
instagramlinkedin

Seguridad

Un total de 135 guardias civiles harán sus prácticas este verano en la Región de Murcia

Los alumnos reforzarán durante 40 semanas las unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, en la presentación de los 135 nuevos guardias civiles alumnos que harán sus prácticas en la Región

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, en la presentación de los 135 nuevos guardias civiles alumnos que harán sus prácticas en la Región / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L.O.

Un total de 135 guardias alumnos se han incorporado este lunes a distintas unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en la Región de Murcia, donde completarán la segunda fase de su periodo formativo.

La llegada de estos efectivos permitirá reforzar la presencia del Cuerpo en tareas de prevención y seguridad ciudadana dentro del despliegue territorial de la Zona de la Guardia Civil en la Comunidad.

Los nuevos efectivos reforzarán las unidades de seguridad ciudadana durante la segunda fase de su formación

Los nuevos efectivos reforzarán las unidades de seguridad ciudadana durante la segunda fase de su formación / Guardia Civil

Los alumnos pertenecen a la 131ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza y a la 172ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Noticias relacionadas

A partir de ahora, desarrollarán un periodo de prácticas de 40 semanas en diferentes unidades de la Región, como paso previo a su plena incorporación profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
  2. El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca
  3. Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
  4. La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
  5. El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
  6. Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
  7. El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
  8. A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona

Lucas resonde a los críticos del PSOE sobre la "premura" de las primarias: "Por supuesto que ha habido tiempo"

Lucas resonde a los críticos del PSOE sobre la "premura" de las primarias: "Por supuesto que ha habido tiempo"

Un total de 135 guardias civiles harán sus prácticas este verano en la Región de Murcia

Un total de 135 guardias civiles harán sus prácticas este verano en la Región de Murcia

Suben las víctimas de violencia de género en la Región de Murcia aunque caen las denuncias

Suben las víctimas de violencia de género en la Región de Murcia aunque caen las denuncias

José Soler, afectado por las prótesis del SMS: "Vivo muy preocupado, me operó el cirujano detenido y no me quedé bien"

José Soler, afectado por las prótesis del SMS: "Vivo muy preocupado, me operó el cirujano detenido y no me quedé bien"

Más datos para proteger el Mar Menor: nuevas boyas inteligentes y un buque de investigación

Más datos para proteger el Mar Menor: nuevas boyas inteligentes y un buque de investigación

Nuevos horarios, más autobuses y pago con tarjeta: así cambia el transporte en La Manga

Nuevos horarios, más autobuses y pago con tarjeta: así cambia el transporte en La Manga

Llevan a los tribunales una macroplanta solar de 142.000 paneles en suelos agrícolas de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar

Llevan a los tribunales una macroplanta solar de 142.000 paneles en suelos agrícolas de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar

La Región de Murcia recibe más de 600.000 viajeros en el primer trimestre de 2026

La Región de Murcia recibe más de 600.000 viajeros en el primer trimestre de 2026
Tracking Pixel Contents