Suben las víctimas de violencia de género en la Región de Murcia aunque caen las denuncias

Los órganos judiciales de la Región de Murcia recibieron durante el primer trimestre de 2026 un total de 1.856 denuncias por violencia de género, un 5,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el número de mujeres víctimas aumentó un 4,6%, hasta alcanzar las 1.682, según los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La evolución de ambos indicadores sitúa a la Región entre las comunidades autónomas con mayor incidencia de violencia de género. La tasa de víctimas fue de 21,2 por cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional, situada en 18,1. Murcia iguala así a la Comunidad de Madrid y solo queda por detrás de Baleares, Navarra, Canarias y la Comunitat Valenciana.

Casi cuatro de cada diez víctimas eran extranjeras

De las 1.682 mujeres víctimas registradas en la Región durante los tres primeros meses del año, 1.030 tenían nacionalidad española y 652 eran extranjeras. Estas últimas representan el 38,8% del total, un porcentaje superior al contabilizado en el mismo trimestre de 2025, cuando suponían el 35,1%.

También aumentó el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo contra su agresor. En total fueron 149, de las que 93 eran españolas y 56 extranjeras. En términos relativos, la proporción de víctimas que renunció a declarar pasó del 5,3% en el primer trimestre de 2025 al 8,9% en el mismo periodo de 2026.

Más órdenes de protección acordadas

Las secciones de Violencia sobre la Mujer acordaron 295 órdenes de protección durante el primer trimestre del año. También creció el peso de estas medidas en relación con las denuncias presentadas, al pasar del 13,7% en el primer trimestre de 2025 al 15,9% en el mismo periodo de 2026.

En total, durante el trimestre se incoaron 382 solicitudes de órdenes de protección, de las que 87 fueron denegadas.

Los órganos judiciales acordaron además 974 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, tanto mujeres como menores, derivadas de órdenes de protección y otras medidas cautelares. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento, con 263, y la prohibición de comunicación con la víctima, con 224.

Medidas para proteger a mujeres y menores

En el ámbito civil, los juzgados dictaron 255 medidas cautelares destinadas a proteger a las mujeres y a los menores mientras se resuelve el proceso penal.

Las más habituales estuvieron relacionadas con la prestación de alimentos, con 73 casos, y la suspensión del régimen de visitas, con 55. También se acordó la atribución de la vivienda en 45 ocasiones y la suspensión de la guardia y custodia en 28. Las secciones de Violencia sobre la Mujer suspendieron la patria potestad en 9 casos.

Casi el 92% de las sentencias fueron condenatorias

Durante el primer trimestre de 2026, las secciones de Violencia sobre la Mujer, las secciones de lo Penal y la Audiencia Provincial dictaron en conjunto 580 sentencias, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 581.

De ellas, 531 fueron condenatorias, lo que sitúa el porcentaje global de condenas en el 91,6%, seis décimas más que en el primer trimestre de 2025.

Las secciones de Violencia sobre la Mujer dictaron 424 sentencias, de las que 411 fueron condenatorias y 13 absolutorias. El porcentaje de condenas alcanzó así el 96,9%, una décima más que un año antes.

Suben los procedimientos abreviados y los delitos leves

Las secciones de Violencia sobre la Mujer registraron 1.840 diligencias urgentes, un 5,8% menos que en el primer trimestre de 2025. En cambio, crecieron de forma notable los procedimientos abreviados, que pasaron de 252 a 342, un 35,7% más.

También aumentaron los juicios sobre delitos leves, hasta alcanzar los 75, un 41,5% más, y los sumarios, que pasaron de 9 a 17, lo que supone un incremento del 88,9%.

Por su parte, las secciones de lo Penal enjuiciaron a 152 personas por delitos de violencia de género y dictaron un 76,3% de sentencias condenatorias, frente al 77,7% registrado un año antes.

La Audiencia Provincial también registró un aumento de los procedimientos en primera instancia, que pasaron de 7 a 17. Las cuatro sentencias dictadas en única instancia fueron condenatorias. En cambio, los recursos de apelación descendieron un 31,5%, de 54 a 37.

Tres menores enjuiciados

Las secciones de Menores enjuiciaron durante el primer trimestre a tres menores por delitos de violencia de género, el mismo número que en el mismo periodo de 2025. En todos los casos se impusieron medidas.

Violencia sexual fuera de la pareja

En materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el primer trimestre de 2026 un total de 110 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas. De ellas, 77 eran españolas y 33 tenían otras nacionalidades.

Estos órganos asumieron la competencia en esta materia el pasado 3 de octubre, conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos ascendió a 126. Los más frecuentes fueron los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, con 108 casos. Les siguieron el acoso con connotación sexual, con 16, y la trata con fines de explotación sexual, con 2.

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En el mismo periodo se recibieron 13 solicitudes de orden de protección en materia de violencia sexual, de las que 8 fueron acordadas.