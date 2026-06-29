La Región de Murcia recibe más de 600.000 viajeros en el primer trimestre de 2026

La Región de Murcia ha recibido 635.313 viajeros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un 1,9% de todos los registrados en el país en ese periodo, según se desprende de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones ascendieron entre enero y marzo a 1.431.250, el tercer dato más bajo por comunidades, solo superior a los anotados por La Rioja y Navarra.

Los viajeros realizaron un gasto total de 110,4 millones de euros en la Región de Murcia, siendo por persona de 174 euros, inferior a la media de las comunidades, que fue de 345 euros. Además, por día gastaron unos 77 euros, 18 euros menos que en el conjunto del país.

Por su parte, los residentes en la Región realizaron 1.044.934 viajes fuera de la comunidad en el primer trimestre del año, con un total de 3.469.440 pernoctaciones y un gasto global de 294,3 millones de euros, un gasto medio por persona de 282 euros -85 euros al día-.

Datos nacionales

Los españoles realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre del año, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025 y su menor cifra para un primer trimestre desde 2022. Pese al retroceso de los viajes realizados entre enero y marzo, el gasto efectuado aumentó un 2,5% interanual, hasta los 11.454 millones de euros, cifra récord para un primer trimestre.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 5,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 3,7%.

El 42,9% de los viajes efectuados en el primer trimestre fue por ocio y vacaciones, mientras que el 38,3% tuvo por objetivo visitar a familiares y amigos.

Según Estadística, los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 6% en el primer trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2025, mientras que las visitas a familiares o amigos bajaron un 7,9%.

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Por contra, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 5,2% y los realizados por otros motivos se incrementaron un 12,5%.