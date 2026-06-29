El PSOE elige en julio sus candidaturas a la Alcaldía de Murcia, Cartagena y Lorca

Las agrupaciones socialistas de Murcia, Cartagena y Lorca solicitarán a la dirección regional celebrar en julio sus primarias para elegir a las personas que encabezarán las candidaturas del PSOE en las elecciones municipales del próximo año.

De esta forma, los tres municipios con mayor población de la Región de Murcia se acogen al calendario aprobado por unanimidad en el último Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado sábado en Madrid.

La Comisión Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Lorca acordó por unanimidad acogerse al calendario de julio en la reunión celebrada el pasado jueves 25 de junio. Por su parte, los secretarios generales del PSOE en los municipios de Murcia y Cartagena, Ginés Ruiz y Manolo Torres, harán esta misma propuesta a sus respectivas comisiones ejecutivas locales. La Comisión Ejecutiva Local de Murcia se reunirá este lunes por la tarde y la de Cartagena lo hará este martes. Todo apunta a que, al igual que ocurrió en Lorca, la propuesta será aprobada.

De esta forma, las primarias regionales coincidirán con el de las primarias locales en Murcia, Cartagena y Lorca, con el siguiente calendario:

Presentación de candidaturas: del 2 al 3 de julio.

de candidaturas: del 2 al 3 de julio. Recogida de avales : del 4 al 11 de julio.

: del 4 al 11 de julio. Campaña de información: del 12 al 18 de julio.

de información: del 12 al 18 de julio. Jornada de votación ( primera vuelta ): 19 de julio.

): 19 de julio. Jornada de votación (segunda vuelta, si fuera necesaria): 26 de julio.

En la actualidad, los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de Murcia, Cartagena y Lorca son Ginés Ruiz, Manuel Torres e Isabel Casalduero, respectivamente. Salvo sorpresa, todos ellos presentarán candidatura para luchar por la Alcaldía de sus respectivos municipios, siendo esta la primera vez que el murciano y la lorquina se presentan a unas primarias. La vez anterior, los exalcaldes José Antonio Serrano y Diego José Mateos fueron los aspirantes por Murcia y Lorca.

Se activa la maquinaria electoral

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE acordó el pasado 23 de junio, también por unanimidad, convocar en el mes de julio las primarias para elegir a la persona que será candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, explicó que el Partido Socialista de la Región de Murcia ha activado su maquinaria electoral para comenzar el nuevo curso político con sus candidaturas definidas, con el objetivo de centrar todos sus esfuerzos en consolidar la alternativa de gobierno que necesita la Región de Murcia.

Voces críticas con el aparato denunciaron el pasado fin de semana en La Opinión que la "premura" por celebrar las primarias les dejaba sin tiempo para preparar una alternativa a la candidatura oficial que representa el actual líder del PSRM, Francisco Lucas. Este se apresuró este mismo lunes a subrayar que "ha habido tiempo" para preparar unas primarias, puesto que él ganó un proceso como este a la Secretaría General hace más de un año y, desde entonces, se sabe que "vamos a tener primarias".

El Partido Socialista convocará elecciones primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes. Por ello, en los próximos días se sumarán a este proceso otros municipios de la Región de Murcia. Cabe recordar que las agrupaciones de aquellos municipios con alcaldes y alcaldesas socialistas no tendrán que celebrar primarias, al estar prevista la reelección automática de sus candidaturas.