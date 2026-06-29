El PSOE se prepara para llevar al Constitucional el decreto de vivienda del Gobierno regional que incorpora la prioridad nacional de Vox

El Partido Socialista de la Región de Murcia amenaza con llevar al Tribunal Constitucional el decreto de Vivienda Asequible que esta semana aprobará el Consejo de Gobierno "si vulnera en algún aspecto la Constitución Española y el principio de igualdad", anunció este lunes el diputado autonómico Miguel Ortega.

La semana pasada, durante el debate sobre el estado de la Región, PP y Vox mostraron su acuerdo en incluir el principio de prioridad nacional en el texto de este decreto, desbloqueando así las negociaciones. "López Miras va a volver a llevar a la Asamblea un decreto que perdió hace menos de un año, sin prácticamente cambios. Lo que entonces no valía, hoy sí vale", señaló Ortega.

Aseguró que "la prioridad nacional no va a solucionar que la Región de Murcia sea la comunidad en la que más sube el precio de la vivienda de todo el país; ni va a ocultar que desde que gobierna López Miras no se haya construido ni una sola vivienda de promoción pública, ni va a hacer que el Gobierno regional deje de pagar las ayudas al alquiler con más de tres años de retraso".

Necesitamos un gobierno que no esté más preocupado por ver cómo silencia la trama de las prótesis que por dar viviendas a los jóvenes Miguel Ortega — Diputado PSRM

"Lo que necesitamos en la Región es un gobierno que gestione y que no esté más preocupado por ver cómo silencia la trama de las prótesis que por dar viviendas a los jóvenes y a las familias que lo necesitan", añadió el diputado.

Ortega hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que recordó el "esperpento que se vivió la semana pasada" en el debate, en el que se aprobó una resolución de Vox que instaba al Gobierno de España a seguir cumpliendo la ley y reagrupar a los familiares. En este sentido, aclaró que reagrupación familiar significa traer a los familiares de los niños y adolescentes a España para que se hagan cargo. "Reagrupar no es repatriar, aunque a algunos dirigentes de Vox y del PP los repatriaríamos lo más lejos que pudiéramos de aquí para que dejaran de inocular tanto odio en sus discursos", sentenció.

El parlamentario socialista destacó que su formación tendió la mano a López Miras para aprobar el decreto si congelaba los alquileres, si construía vivienda pública, si reducía los trámites burocráticos o daba una ayuda de hasta 36.000 euros a aquellos que no pudieron ahorrar y que necesitaran una entrada para acceder a una casa. Sin embargo, lamentó que "López Miras ha preferido prioridad nacional".

El PP rechaza sus "lecciones de constitucionalismo"

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu señaló que "la mejor forma de cumplir la Constitución es garantizar el derecho al acceso a la vivienda, que Sánchez ha convertido en un privilegio", criticando que el PSOE pretenda "dar lecciones de constitucionalismo" cuando "bloquean una ley que busca hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución".

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Landáburu criticó que "el PSOE quiera convertir la vivienda en otro campo de batalla político" y remarcó que "cada mes que se bloquea esta ley es un mes más que muchos jóvenes siguen sin poder iniciar su proyecto de vida".