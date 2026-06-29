Lucas responde a los críticos del PSOE sobre la "premura" de las primarias: "Por supuesto que ha habido tiempo"

¿Evitan los plazos ratificados por el Comité Federal del Partido Socialista la formación de una alternativa a Francisco Lucas, como denuncian los críticos con el aparato de Princesa? El líder del PSRM y más que previsible candidato dice que no. "Desde que se eligió al secretario general hace ya más de un año se sabe que vamos a tener primarias para elegir a nuestro candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma; por tanto, por supuesto que ha habido tiempo", señaló este lunes en la Comandancia de la Guardia Civil, desde donde recibió a los nuevos agentes en prácticas que se incorporan.

"Por unanimidad, el Comité Federal ha aprobado el calendario, y, por tanto, en julio, hasta el viernes, cualquier compañero o compañera del Partido Socialista que quiera presentarse puede hacerlo. En este partido, si algo sabemos los que militamos en el PSOE es que vamos a tener primarias", añadió.

Según el calendario aprobado, la presentación de las candidaturas tendrá lugar entre el 2 y el 3 de julio. Si, además de Lucas, algún militante del PSRM decide dar el paso —el año pasado concurrieron cinco—; estos tendrán entre el 4 y 11 de julio para recoger los avales, que se estiman en más de 600. Los candidatos que lo consigan tendrán que hacer campaña entre el 12 y el 18 de julio, celebrándose un día después, el 19, la primera vuelta. En el caso de que ningún aspirante consiga la mitad de los votos, habría una segunda votación el 26 julio.

Como informó La Opinión este domingo, algunos críticos entre los que destacan Pedro López Hernández, Magdalena Sánchez Blesa y María Dolores Martínez Pay piden a la Ejecutiva regional que no acate el calendario propuesto por Ferraz y que solicite unos nuevos plazos de celebración de "primarias abiertas a la sociedad", con base en lo recogido en sus estatutos, incorporando la realización de una consulta vinculante a la militancia sobre la conveniencia de celebrarlas.

Lucas no va a atender esta petición y se mostró "contento" con que se haya aprobado ya el calendario de primarias "porque es el momento de consolidar la alternativa que necesita esta región".