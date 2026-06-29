Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España

La Región de Murcia vuelve a presumir de litoral. Una playa de Cartagena ha sido incluida entre las diez mejores playas de España en el Premio Condé Nast Traveler a la Mejor Playa de España 2026, una selección elaborada a partir de los votos de los lectores de la revista especializada en viajes.

El primer puesto de esta edición ha sido para la playa de Poo, en Llanes, Asturias, que se ha impuesto en una clasificación dominada por arenales del norte y grandes iconos del litoral español. En ese top 10 selecto aparece esta playa paradisiaca y salvaje de la Región.

El reconocimiento sitúa al enclave cartagenero junto a playas tan conocidas como Bolonia, en Cádiz; Ses Illetes, en Formentera; Las Catedrales, en Galicia; Laida, en la Reserva de Urdaibai; o Las Conchas, en La Graciosa.

Una joya natural del litoral murciano

La playa en cuestión es Calblanque. No se trata deuna playa urbana ni un arenal convencional. Su atractivo está precisamente en lo contrario: en su carácter salvaje, en la ausencia de grandes edificaciones junto a la orilla y en un paisaje donde conviven dunas, calas, acantilados, ramblas, pinares y salinas.

La playa forma parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, un espacio protegido situado en la parte más oriental del litoral de la Región de Murcia, al sur del Mar Menor. El enclave está reconocido por su alto valor ambiental y por la diversidad de ecosistemas que reúne en un mismo territorio.

Sus arenales dorados, sus aguas abiertas al Mediterráneo y su entorno prácticamente virgen han convertido a Calblanque en una de las playas más apreciadas por vecinos, visitantes y amantes de los espacios naturales. Es, además, uno de esos lugares en los que la experiencia depende tanto del baño como del paisaje: caminar por sus senderos, contemplar el Monte de las Cenizas o acercarse a las Salinas del Rasall forma parte del atractivo del parque.

Calblanque se sitúa entre las diez mejores playas de España en el premio de Condé Nast Traveler / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

Un reconocimiento con sabor murciano

La presencia de Calblanque entre las diez playas más votadas supone un nuevo impulso para la imagen turística de Cartagena y de la Región de Murcia. En una clasificación en la que compiten algunos de los arenales más reconocibles del país, el espacio protegido murciano ha logrado hacerse hueco por su valor natural, su singularidad paisajística y su capacidad para conservar un ambiente alejado de la masificación.

El resultado también refuerza una idea cada vez más presente en el turismo de costa: no todo pasa por los grandes paseos marítimos o los servicios a pie de arena. Calblanque representa otro modelo de playa, más vinculado a la naturaleza, al silencio y a la conservación del territorio.

Acceso regulado en verano

Precisamente por su valor ambiental, el acceso a Calblanque está regulado durante los periodos de mayor afluencia. Este verano, el sistema de autobuses para acceder al parque funciona los días 27 y 28 de junio y desde el 4 de julio hasta el 30 de agosto, con el objetivo de evitar aglomeraciones y proteger el entorno.

La recomendación para quienes quieran visitarla es planificar la jornada con antelación, respetar las zonas señalizadas, no pisar las dunas y llevarse de vuelta cualquier residuo. En Calblanque, precisamente, parte del encanto está en que la playa siga pareciéndose lo más posible a sí misma.

Las diez playas reconocidas

El top 10 del Premio Condé Nast Traveler a la Mejor Playa de España 2026 incluye la playa de Poo, en Asturias, como ganadora, seguida de Los Locos, en Cantabria, y Bolonia, en Cádiz. También figuran Ses Illetes, en Formentera; Playa Norte, en Peñíscola; Laida, en Vizcaya; Las Catedrales, en Galicia; Calblanque, en Cartagena; Las Conchas, en La Graciosa; e Illa Roja, en Begur.

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Entre todas ellas, Calblanque aporta el acento murciano a una lista que confirma el peso de los espacios naturales y de las playas con personalidad propia entre las favoritas de los viajeros.