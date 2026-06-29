Pedreño, reelegido presidente de Ucoerm: "Debemos afrontar los retos de las ratios, la IA y la atención emocional"

Juan Antonio Pedreño ha sido reelegido este lunes presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), entidad que lidera desde hace 28 años y que seguirá dirigiendo durante los próximos cuatro. En el horizonte se presentan retos como la adaptación de las ratios ante la reducción de alumnos y la caída de la natalidad, pero también cuestiones como el uso de la inteligencia artificial (IA) o la atención emocional a los alumnos.

La sala cultural de Cajamar ha sido el escenario en el que se celebraba la Asamblea Electoral de Ucoerm, durante la cual los miembros han depositado su voto para elegir a la nueva directiva que guiará los pasos de las cooperativas de enseñanza en la Región de Murcia en los próximos años.

De las urnas ha salido el nombre de Juan Antonio Pedreño (de la cooperativa Severo Ochoa, de Los Garres) para seguir al frente de la presidencia hasta 2030, al ser el único candidato al puesto. Además, han sido elegidos los nombres de las once personas que formarán el nuevo Consejo Rector de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, cargos para los que había quince candidatos. Esta directiva estará compuesta por Concepción Carrillo (Samaniego); Raúl Blaya (San Agustín); José Ángel Pedreño (Virgen del Pasico); María Inmaculada Lorente (Cirpiano Galea); José Antonio Pascual (Vega Media); Alfonso Noguera (AYS); Concepción Riquelme (Los Olivos); Ana María Agudo (Ciudad del Sol); Óscar Molero (San Lorenzo); José Espejo (Reina Sofía); y María Isabel Nicolás (Herma).

Pedreño agradecía especialmente el interés de las quince personas que se han presentado para acompañarle en la directiva "por querer formar parte de Ucoerm", una entidad que representa a cerca del 50% de los centros concertados de la Región de Murcia, en los que estudian alrededor de 45.000 alumnos cada día.

Entre las prioridades del recién reelegido presidente de las cooperativas de enseñanza se encuentra el avanzar en mejoras laborales y mantener la calidad para que estos centros sean elegidos por las familias. Además, destacaba la "excelente" relación que existe con la Administración regional con la que vienen trabajando en la mejora de programas educativos y las ratios, "lo que hace que sigamos avanzando" con cuatro nuevos proyectos de cooperativas que se sumarán a las existentes próximamente, elevando la cifra total de centros de esta naturaleza a 60 en toda la comunidad.

Juan Antonio Pedreño, lamentaba, por otra parte, que la falta de presupuestos esté retrasando la llegada de los pagos desde el Gobierno central, algo que espera que se resuelva próximamente.

El 30% del alumnado está en enseñanza concertada

La Asamblea electoral de Ucoerm era clausurada este lunes por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien insistía en "el valor añadido" que ofrecen estas cooperativas y el propio Pedreño que revalida el cargo "por su experiencia" en el sector.

Para Marín, "estos centros aportan pluralidad al sistema educativo para que las familias elijan dónde quieren que estudien sus hijos", reconociendo, en este caso, que preocupa "el fantasma de la natalidad", para lo cual han firmado acuerdos con los que se busca dar estabilidad a estos centros.

Las cifras que maneja la Consejería muestran que en la Región de Murcia el 30% del alumnado no universitario está en la enseñanza concertada, de los que la mitad cursan estudios en cooperativas de enseñanza.