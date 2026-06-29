El Ministerio cuestiona el papel del acuífero como principal amenaza para el Mar Menor

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Laura Martín Murillo, ha avanzado que los estudios científicos desarrollados durante los tres últimos años sobre las aguas subterráneas y superficiales del Campo de Cartagena apuntan a que el acuífero podría no ser la principal amenaza para el Mar Menor, una conclusión preliminar que contrasta con la tesis defendida reiteradamente por el Gobierno regional, que sitúa la reducción del nivel freático y el freno a la entrada continua de agua dulce y nutrientes desde el acuífero como la solución estructural para la laguna.

La responsable ministerial realizó este anuncio durante su primera visita oficial a la Región de Murcia tras su reciente nombramiento, en una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, donde adelantó parte de los resultados que serán presentados próximamente en el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) y que protagonizarán un simposio científico previsto para el próximo otoño.

Martín Murillo explicó que ese encuentro permitirá confrontar "las diferentes lecturas sobre la relación acuífero-laguna, de manera que las administraciones puedan tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta las últimas investigaciones científicas".

Según indicó, los primeros resultados del estudio "parecen deducir que la principal amenaza para el Mar Menor no parece ser el acuífero, tan denostado, sino las avenidas en episodios de lluvias intensas, cuyos arrastres contaminantes son causantes de los mayores desequilibrios".

Se trata de una investigación que el Ministerio define como la más amplia realizada hasta la fecha sobre el funcionamiento hidrogeológico del Campo de Cartagena y su interacción con el Mar Menor. El proyecto, dotado con 10 millones de euros dentro del MAPMM, ha permitido desplegar 36 sondeos de investigación repartidos por el territorio para analizar el comportamiento de los distintos acuíferos y determinar cómo y dónde se producen sus conexiones con la laguna.

Estos sondeos se integrarán como piezómetros en la red de control de la Confederación Hidrográfica del Segura. En total, durante los últimos tres años se han efectuado más de 700 mediciones del nivel de las aguas subterráneas y se han analizado 230 muestras en diez campañas de seguimiento, datos que servirán para desarrollar un modelo numérico del ciclo hidrológico y de los procesos de contaminación.

Reunión del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con la nueva comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, Laura Martín Murillo. / Oficina Técnica del Mar Menor

Ayudas para proyectos ganaderos sostenibles

La nueva comisionada también anunció la resolución de la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos innovadores en el sector ganadero vinculados a la recuperación del Mar Menor. El Ministerio destinará 11,5 millones de euros a ocho iniciativas centradas, principalmente, en el tratamiento, valorización y reducción del impacto contaminante de purines y residuos ganaderos, además de dos proyectos relacionados con la ganadería extensiva.

Entre las entidades participantes figuran la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente Álamo (Adespofa), presente en tres proyectos; la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA-Murcia), también integrada en tres consorcios, y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), que participa en dos iniciativas. Los proyectos cuentan además con la implicación de universidades de Murcia, Cartagena, Alicante, Valencia, Valladolid, Complutense y Miguel Hernández, así como del CEBAS-CSIC.

Las actuaciones prioritarias, al 50%

La responsable ministerial defendió igualmente el ritmo de ejecución del Marco de Actuaciones Prioritarias, del que destacó que ya existe un compromiso presupuestario equivalente al 50% de los 675 millones previstos y que las 125 medidas contempladas se encuentran en desarrollo.

Entre los avances citó la contratación de las obras de retirada de Puerto Mayor y restauración de la Caleta del Estacio, con una inversión de 23,6 millones de euros, cuyos trabajos comenzarán tras el verano; la finalización de la primera fase de restauración dunar de La Manga, la próxima licitación del parque inundable de Los Alcázares y la Rambla de Pescadería, valorada en 35,7 millones, así como la inminente adjudicación de las actuaciones de corrección hidrológica en la rambla de Cobatillas, con otros 15,9 millones. Además, recordó que ACUAES ha autorizado recientemente la firma del convenio con ESAMUR y el Ayuntamiento de Cartagena para ampliar la depuradora de Cabezo Beaza.

"Quiero poner en valor todo este trabajo. Casi cada semana se produce un avance desde el Ministerio. Una hoja de ruta no se detiene", afirmó Martín Murillo, quien agradeció la labor de los equipos implicados.

Noticias relacionadas

Como cierre de esta etapa de participación pública, el Ministerio presentará también las 164 propuestas surgidas de los 'Encuentros por el Mar Menor', un proceso en el que han participado cerca de 150 personas pertenecientes a 90 colectivos y organizaciones de la Región de Murcia.