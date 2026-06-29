Llevan a los tribunales una macroplanta solar de 142.000 paneles en suelos agrícolas de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar

Las primeras batallas judiciales sobre el modelo de implantación de las grandes plantas solares en la Región de Murcia ya están sobre la mesa. Dos organizaciones de defensa del medio rural han decidido llevar a los tribunales uno de los mayores proyectos fotovoltaicos previstos en la comunidad, al considerar que su ejecución comprometería cientos de hectáreas de suelo agrícola de alto valor y un entorno de elevada sensibilidad ambiental.

La alianza formada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha presentado tres recursos contencioso-administrativos contra el proyecto fotovoltaico Pinatar, promovido por el Grupo Zaragoza, que contempla la instalación de 142.240 paneles solares sobre 160 hectáreas de regadío en el municipio de Murcia, además de infraestructuras de evacuación que afectarían también a los términos municipales de San Javier y San Pedro del Pinatar.

Las organizaciones han recurrido, de forma individual, las licencias municipales concedidas por los tres ayuntamientos al entender que el proyecto, de 93,17 MWp, incumple la legislación autonómica, que, sostienen, exige una planificación territorial previa para este tipo de instalaciones.

La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, advierte de que la ejecución de la planta supondría "la destrucción irreversible de suelos agrícolas en régimen de regadío intensivo y de una biodiversidad insustituible". Además, recuerda que el ámbito de actuación limita con dos espacios protegidos de la Red Natura 2000: las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona y Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.

Más allá de este caso concreto, SOS Rural y E&L sostienen que el litigio evidencia la necesidad de ordenar el despliegue de las energías renovables de forma compatible con la protección del territorio. Ambas entidades defienden una planificación que priorice la instalación de parques solares en suelos degradados, industriales o de menor valor agronómico, evitando la ocupación de tierras fértiles.

¿Un precedente para el desarrollo de las renovables?

En este sentido, la presidenta de E&L, Margarita Fernández, considera que las resoluciones judiciales que se dicten en los próximos meses pueden convertirse en un precedente para el futuro desarrollo de las renovables. "Es necesario impulsar una planificación territorial que evite la pérdida de suelo fértil y haga compatible la transición energética con la protección de los recursos agrarios y la biodiversidad", afirma.

Las organizaciones respaldan su posición en un estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, según el cual el 91,8 % de la población considera necesaria una regulación específica que proteja el suelo agrícola frente a la expansión de las plantas fotovoltaicas.

El informe también alerta de los efectos que estas instalaciones pueden provocar sobre terrenos de elevada aptitud agronómica, como la eliminación de la cubierta vegetal, la compactación del suelo —un 15,5 % superior respecto a pastizales próximos utilizados como referencia—, la construcción de viales y el incremento de los procesos erosivos. En una región especialmente afectada por la sequía como Murcia, estas alteraciones favorecen además el endurecimiento superficial del terreno, reducen su capacidad de infiltración y aumentan la escorrentía.

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"La defensa del medio rural, de sus terrenos agrícolas y de su biodiversidad es, en definitiva, una defensa del interés general", concluye Fernández.