José Soler, afectado por las prótesis del SMS: "Vivo muy preocupado, me operó el cirujano detenido y no me quedé bien"

"El cirujano detenido por la trama de las prótesis me operó en diciembre de 2024 para ponerme un stent. No me quedé bien, tengo la pierna mal y vivo muy preocupado". Así lo afirma José Soler, vecino del barrio murciano de El Carmen y uno de los integrantes de la recién constituida Asociación de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad de la Región de Murcia (APDC), entidad que se presentaba este lunes para agrupar a los posibles afectados por el fraude de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Soler explica que el doctor R.T. le operó en la clínica concertada a la que le derivaron desde el Hospital Virgen de la Arrixaca el 12 de diciembre de 2024, "pero la pierna quedó mal". Después de ponerle el stent que le habían indicado, este paciente ha seguido con dolores y problemas de movilidad, debido a la mala circulación que tiene en las extremidades inferiores.

"Hablé con él a los tres meses y me dijo que me tendría que abrir la pierna y poner una prótesis, pero que no me daba ninguna garantía de que quedara bien", sostiene.

Este paciente reconoce que tras hacerse pública la investigación policial sobre la trama de las prótesis le invadió el nerviosismo, al creer que podía ser uno de los afectados y que los efectos que había tenido tras la intervención podían deberse al material utilizado durante la misma.

Tenía prevista una nueva cita en la Arrixaca para este mes de julio, "pero me la adelantaron y acudí el 25 de junio, cuando me realizaron una eco doppler y he quedado pendiente para que me hagan una resonancia en el Reina Sofía" a lo largo del verano.

José Soler reconoce estar "muy preocupado porque si no tengo circulación en la pierna se me puede cangrenar y acabar en amputación".

Con esa incertidumbre vive también María del Carmen Lorca, vecina de Torreagüera (Murcia), tras conocer la investigación y recordar lo sucedido a su marido. En su caso, su marido recibió un stent en 2017 y fue intervenido por este mismo cirujano, "tras la operación comenzó a sentirse cada vez más débil, falleciendo a los pocos meses".

Lorca no sabe a ciencia cierta si ellos están entre los pacientes en cuyo parte de quirófano aparecen prótesis caducadas, tal y como recoge el atestado de la UDEF de la Policía Nacional que está en manos del juzgado, pero "queremos que haya una investigación porque tenemos muchas dudas y que los culpables tengan consecuencias".

Entre los posibles afectados por la trama de las prótesis del SMS también estaba este lunes en la Glorieta de Murcia Eva María Rios, su padre falleció hace cuatro años tras una operación en 2021 y !quiero saber si el cirujano detenido le puso una prótesis caducada!, al tiempo que exige transparencia y afirma que "la consejera de Salud nos miente porque dijo que se estaban haciendo revisiones de los pacientes intervenidos, cuando era mentira".

Asociación para respaldar a los afectados

La Asociación de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad se presentaba este lunes a la sociedad como una vía de dar respaldo a los ciudadanos que hayan sido operados por el cirujano cardiovascular R.T. de la Arrixaca y tengan dudas sobre si se les implantó una prótesis caducada.

Su presidente, Andrés Mora, señala que "somos muchas las personas, sobre todo mayores, que actualmente vivimos angustiadas en la Región a raíz de la aparición de la llamada trama de las prótesis caducadas y un elevadisimo porcentaje de estas personas somos portadores de algún tipo de prótesis".

Recuerda que el pasado mes de mayo se concentraron frente a la Consejería de Salud exigiendo respuestas a preguntas como desde qué fecha y hasta cuándo se estuvieron implantando estas prótesis, qué tipo de prótesis son las caducadas y en qué centros hospitalarios se han implantado. "Pero a día de hoy nadie nos ha contestado", lamenta.

Por ello, han decidido organizarse como asociación, han creado vocalías territoriales en Moratalla, Cieza, Lorca, Molina de Segura, Archena, Totana, Alhama, Cartagena y en Murcia (Torreagüera), al tiempo que anuncian que se presentarán como acusación particular en el proceso.

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Aunque de momento únicamente han sido siete las personas posiblemente afectadas que han contactado con ellos, creen que hay muchas más, por lo que ponen a disposición de los interesados el correo electrónico afectadosprotesis.sms@gmail.com