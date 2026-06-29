Huye al ver a la Policía y destapan más de siete kilos de hachís en una vivienda de Los Dolores

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras localizar más de siete kilogramos de hachís en una vivienda de la pedanía murciana de Los Dolores.

La actuación se inició cuando los agentes acudieron al domicilio para tratar de localizar a una persona sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda y detención. Sin embargo, al llegar al inmueble fue otro hombre quien abrió la puerta. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera y logró escapar en un primer momento sin ser alcanzado por los agentes.

Durante la intervención en el interior de la vivienda, los policías encontraron una bolsa con hachís que arrojó un peso superior a los siete kilos, así como otra bolsa que contenía marihuana.

A raíz del hallazgo, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar la relación del hombre fugado con la droga incautada. Las gestiones practicadas permitieron finalmente localizarlo y detenerlo como presunto responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

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El detenido deberá comparecer ante la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para localizar a la persona sobre la que pesaban las órdenes de búsqueda y detención iniciales, así como para determinar si hay más implicados en los hechos.