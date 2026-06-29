Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batalla del porcinoSilenciadores carreterasAyudas combustiblesNueva CondominaPepe GuillénPuntos de carga eléctricos Murcia
instagramlinkedin

Sucesos

Huye al ver a la Policía y destapan más de siete kilos de hachís en una vivienda de Los Dolores

La Policía Nacional detiene a un hombre por tráfico de drogas tras hallar también marihuana en el inmueble, donde buscaban a otra persona con varias órdenes de detención

Droga incautada por la Policía Nacional en una vivienda de la pedanía murciana de Los Dolores

Droga incautada por la Policía Nacional en una vivienda de la pedanía murciana de Los Dolores / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L.O.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras localizar más de siete kilogramos de hachís en una vivienda de la pedanía murciana de Los Dolores.

La actuación se inició cuando los agentes acudieron al domicilio para tratar de localizar a una persona sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda y detención. Sin embargo, al llegar al inmueble fue otro hombre quien abrió la puerta. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera y logró escapar en un primer momento sin ser alcanzado por los agentes.

Durante la intervención en el interior de la vivienda, los policías encontraron una bolsa con hachís que arrojó un peso superior a los siete kilos, así como otra bolsa que contenía marihuana.

A raíz del hallazgo, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar la relación del hombre fugado con la droga incautada. Las gestiones practicadas permitieron finalmente localizarlo y detenerlo como presunto responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Noticias relacionadas

El detenido deberá comparecer ante la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para localizar a la persona sobre la que pesaban las órdenes de búsqueda y detención iniciales, así como para determinar si hay más implicados en los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
  2. El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca
  3. Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
  4. La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
  5. El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
  6. Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
  7. El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
  8. A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona

Huye al ver a la Policía y destapan más de siete kilos de hachís en una vivienda de Los Dolores

Huye al ver a la Policía y destapan más de siete kilos de hachís en una vivienda de Los Dolores

Granizo y tormentas fuertes: dónde está activada la alerta en la Región de Murcia

Granizo y tormentas fuertes: dónde está activada la alerta en la Región de Murcia

La batalla del porcino: expedientes sin resolver y explotaciones al límite

Más de 350 kilómetros de carretera en la Región pasarán el examen del Ministerio para 'silenciar' el tráfico

Más de 350 kilómetros de carretera en la Región pasarán el examen del Ministerio para 'silenciar' el tráfico

Desarrollan en Yecla muebles inteligentes que analizan el estado de salud de quien los usa

Desarrollan en Yecla muebles inteligentes que analizan el estado de salud de quien los usa

Estas son las tiendas abiertas este domingo en la Región por las rebajas

Estas son las tiendas abiertas este domingo en la Región por las rebajas

Las mejores playas y calas de la Región: el top 10 de @carolomoyo

Las mejores playas y calas de la Región: el top 10 de @carolomoyo

Juan A. Milán Cánovas, taekwondista y Premio Importante de junio: "Me motiva mucho lograr el primer oro de la Región"

Juan A. Milán Cánovas, taekwondista y Premio Importante de junio: "Me motiva mucho lograr el primer oro de la Región"
Tracking Pixel Contents