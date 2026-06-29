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Granizo y tormentas fuertes: dónde está activada la alerta en la Región de Murcia
El aviso amarillo de la Aemet estará vigente de 12.00 a 21.00 horas, con riesgo de chubascos intensos y viento muy fuerte
La Región de Murcia afronta este lunes, 29 de junio, una jornada marcada por la estabilidad en buena parte del territorio, aunque con riesgo de tormentas localmente fuertes en las sierras del norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, donde podrán registrarse precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
El aviso permanecerá activo entre las 12.00 y las 21.00 horas y contempla la posibilidad de chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Las zonas más expuestas serán las áreas montañosas del norte regional, donde la evolución diurna favorecerá la formación de tormentas durante la tarde.
En el conjunto de la Comunidad, la previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas durante la mañana en el Campo de Cartagena. Los vientos serán flojos y variables en la primera mitad del día, tendiendo por la tarde a moderados de componente este.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo en el Altiplano, donde se espera un descenso de las máximas. Murcia alcanzará los 35 grados, mientras que Lorca llegará a los 33. En Cartagena y Caravaca de la Cruz los termómetros marcarán 32 grados, y Yecla registrará la máxima más baja, con 31 grados.
Aemet recomienda extremar la precaución en las zonas bajo aviso, especialmente durante la tarde, ante la posibilidad de tormentas intensas, granizo y fuertes rachas de viento.
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