Feijóo corona a Rebeca Pérez y se compromete a "traer agua y financiación a Murcia”

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este lunes en la Filmoteca Regional Paco Rabal de Murcia a "traer agua y financiación" a la Comunidad si llega al Gobierno de España. El líder del PP intervino en la Junta Directiva Abierta de la formación, en la que arropó a la nueva alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, a quien adelantó que designará candidata a la Alcaldía el próximo 18 de julio en Santiago, día de la presentación de todos los aspirantes de las capitales de provincia.

"Era la persona que quería Ballesta y cuenta con la confianza de Fernando López Miras", dijo Feijóo, asegurando que la regidora, en el breve tiempo que lleva al frente de la Corporación municipal, "ha puesto los intereses de la ciudad y del partido por delante de los suyos", por lo que "es la persona idónea".

"Tenemos una grandísima alcaldesa y queremos que lo siga siendo. Por respeto a Murcia y a José Ballesta me he venido hasta aquí para decirlo. Ella es la mejor solución para Murcia, sin ninguna duda", remarcó.

Le ha negado el pan y la sal a la Región de Murcia Alberto Núñez Feijóo — Presidente nacional PP

Feijóo aprovechó su visita a la Región para criticar el "abandono" que, a su juicio, sufre la Comunidad por parte del Ejecutivo central. "Le ha negado el pan y la sal a la Región de Murcia", denunció el líder del PP, que defendió que España necesita "un Gobierno estable y decente" y puso como ejemplo al Ejecutivo murciano de López Miras. "Aquí hay un buen gobierno. Fernando a mí no me ha fallado nunca. No falla a su tierra y no falla a su partido", subrayó.

El presidente popular vinculó su promesa sobre el agua y la financiación autonómica con la necesidad de "rescatar" el país y de devolver la voz a los españoles mediante unas elecciones generales. "España necesita más que nunca un Gobierno estable y decente", insistió, acusando al presidente Pedro Sánchez de mantenerse en el poder "porque tiene miedo" y porque, según dijo, "nunca tuvo mayoría social".

Buena parte de su discurso estuvo centrado en cargar contra el Ejecutivo de España, al que definió como "el peor gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de la corrupción y desde la óptica de los valores democráticos". El dirigente 'popular' reprochó al Ejecutivo que no haya aprobado Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura, que los ciudadanos paguen "más impuestos" y que los servicios públicos funcionen "peor". "¿En qué se han gastado nuestro dinero? Si tenemos más deuda que nunca. ¿En qué se lo han gastado, en mordidas, en amigas, en zapateros?", preguntó.

Pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes Alberto Núñez Feijóo — Presidente nacional PP

El líder del PP elevó el tono contra Sánchez al hablar de los casos judiciales que afectan al entorno socialista. Haciendo un juego de palabras, aseguró que "es imposible seguir el minuto e imputado" y sostuvo que "cualquier presidente habría dimitido" ante la situación actual. "Pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes", afirmó Feijóo, que añadió que "la misma Cámara" que permitió la investidura de Sánchez "le pide ahora que convoque elecciones", en referencia a la moción aprobada la semana pasada en el Congreso.

Feijóo cerró su intervención apelando a la movilización del PP en los próximos meses. Recordó que en Murcia comenzó, según dijo, el proceso de recuperación electoral del partido tras un momento en el que estaban "en la UCI" y defendió que ahora el objetivo es "rescatar nuestro país". "Necesitamos un partido para cambiar España. España os necesita más movilizados que nunca", concluyó.

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