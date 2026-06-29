Podemos exige ampliar el Plan Copla a junio y septiembre tras los últimos ahogamientos en la Región

Podemos ha reclamado este lunes al Gobierno regional que amplíe los refuerzos del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar, conocido como Plan Copla, a los meses de junio y septiembre, para que el dispositivo especial de socorristas cubra cuatro meses de temporada alta y no solo julio y agosto.

La formación morada defiende que ambos meses deben pasar a ser considerados de alto riesgo por la creciente presencia de bañistas en las playas regionales. Actualmente, el Plan Copla fija el periodo de peligro alto entre el 1 de julio y el 31 de agosto, coincidiendo con la mayor densidad de usuarios en el litoral.

El portavoz regional de Podemos, Víctor Egío, se ha desplazado este lunes a la playa del Arenal, en La Manga del Mar Menor, donde ha denunciado la situación ante una torre de vigilancia vacía. Según ha señalado, desde el 8 de junio se han producido cinco muertes por ahogamiento en las playas de la Región, la última en ese mismo arenal.

"En lo que va de año, el número de muertes en el mar en zonas de bañistas ya se acerca al de todo 2025. La duda hoy es si algunas de estas personas se podrían haber salvado de contar con un servicio de vigilancia adecuado", ha afirmado Egío.

Podemos sostiene que el calendario actual del dispositivo no se ajusta ya a la realidad climática ni turística de la Región. "Cada año empieza antes el verano, y las altas temperaturas nos dejan imágenes de playas llenas. Sin embargo, los refuerzos del Plan Copla no se ponen en marcha hasta el 1 de julio", ha indicado el portavoz.

Por ello, la formación exige al Ejecutivo de Fernando López Miras y a la Consejería de Presidencia y Emergencias que los refuerzos se extiendan, al menos, a junio y septiembre, "de forma que el verano administrativo y el verano real vayan de la mano".

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Podemos también ha pedido a la Administración autonómica una mayor estabilidad laboral para los socorristas que prestan servicio en las playas de la Región. "No se pueden escatimar esfuerzos ni recursos cuando son vidas humanas lo que hay en juego", ha concluido Egío.