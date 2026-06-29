En directo | Feijóo interviene en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

El Partido Popular celebra este lunes una Junta Directiva autonómica abierta en la Filmoteca regional de Murcia con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Contará con la participación del presidente regional del PP y del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que intervendrán en un encuentro centrado en la coordinación política y el impulso de iniciativas territoriales.

Feijóo participó en una cumbre del Partido Popular celebrada en el Teatro Circo de Murcia en septiembre de 2025 que sirvió para la firma de la denominada “Declaración de la Región de Murcia”. En noviembre de 2024 en Caravaca de la Cruz mantuvo un encuentro con afiliados y visitó la Basílica de la Vera Cruz en el marco del Año Jubilar. Posteriormente, en febrero de 2025, Feijóo acudió a la Región para participar en una visita a una empresa del sector agrícola del Bajo Guadalentín.