Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boyas Mar MenorAfectados trama prótesisCrimen La FamaViviendas Nueva CondominaBus La MangaMejor playa de España
instagramlinkedin

En directo | Feijóo interviene en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

Estará acompañado del presidente regional del PP y del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez

Inicio de la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

Inicio de la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

El Partido Popular celebra este lunes una Junta Directiva autonómica abierta en la Filmoteca regional de Murcia con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Contará con la participación del presidente regional del PP y del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que intervendrán en un encuentro centrado en la coordinación política y el impulso de iniciativas territoriales.

Feijóo participó en una cumbre del Partido Popular celebrada en el Teatro Circo de Murcia en septiembre de 2025 que sirvió para la firma de la denominada “Declaración de la Región de Murcia”. En noviembre de 2024 en Caravaca de la Cruz mantuvo un encuentro con afiliados y visitó la Basílica de la Vera Cruz en el marco del Año Jubilar. Posteriormente, en febrero de 2025, Feijóo acudió a la Región para participar en una visita a una empresa del sector agrícola del Bajo Guadalentín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
  2. El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca
  3. Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
  4. La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
  5. El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
  6. Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
  7. El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
  8. A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona

En directo | Feijóo interviene en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

En directo | Feijóo interviene en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

José Soler, afectado por las prótesis del SMS: "Vivo muy preocupado, me operó el cirujano detenido y no me quedé bien"

José Soler, afectado por las prótesis del SMS: "Vivo muy preocupado, me operó el cirujano detenido y no me quedé bien"

El desmantelamiento de Puerto Mayor arrancará tras el verano para no afectar al turismo

El desmantelamiento de Puerto Mayor arrancará tras el verano para no afectar al turismo

Más de 1.300 alumnos murcianos se examinan desde mañana de la PAU extraordinaria de julio

Más de 1.300 alumnos murcianos se examinan desde mañana de la PAU extraordinaria de julio

El PSOE elige en julio sus candidaturas a la Alcaldía de Murcia, Cartagena y Lorca

El PSOE elige en julio sus candidaturas a la Alcaldía de Murcia, Cartagena y Lorca

El Ministerio cuestiona el papel del acuífero como principal amenaza para el Mar Menor

El Ministerio cuestiona el papel del acuífero como principal amenaza para el Mar Menor

Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España

Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España

El PSOE se prepara para llevar al Constitucional el decreto de vivienda del Gobierno regional que incorpora la prioridad nacional de Vox

El PSOE se prepara para llevar al Constitucional el decreto de vivienda del Gobierno regional que incorpora la prioridad nacional de Vox
Tracking Pixel Contents