El desmantelamiento de Puerto Mayor arrancará tras el verano para no afectar al turismo

Las obras para la retirada de la estructura de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, arrancarán tras el verano para no perjudicar a la zona costera en la temporada alta.

Así lo ha confirmado este lunes la recién nombrada Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín, que ha anunciado que la adjudicación del contrato para iniciar la retirada de esas instalaciones ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado, lo que dará paso a las obras.

Las obras, adjudicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la empresa Acciona Construcción por 23,6 millones de euros, llevaban décadas esperándose, ha indicado la comisionada en un comunicado, y la previsión es que estén concluidas a lo largo de 2028.

Los trabajos incluirán el desmantelamiento de más de 2.500 metros de tablestacas, tanto terrestres como marinas, así como la demolición de los últimos 200 metros del espigón sur construido en ese proyecto, mientras que el resto del espigón se va a reacondicionar.

En paralelo se extraerán unos 100.000 metros cúbicos de gravas, piedras y arena, se impulsará la descontaminación de los suelos y se hará una reconstrucción morfológica para proteger el entorno de la Caleta del Estacio, incluyendo la eliminación de especies invasoras y la revegetación con especies autóctonas.

Parque inundable en Los Alcázares

También esta semana se publicará en el BOE el contrato para construir un parque inundable en el municipio de Los Alcázares, un proyecto con una dotación de 37 millones de euros que tiene como objetivo minimizar los riesgos de inundaciones en la localidad costera y evitar arrastres al Mar Menor en episodios de lluvias torrenciales.

Está también prevista la próxima publicación de los pliego spam intervenir en la rambla de Cobatillas, que también vierte a la laguna salda, así como la autorización de un convenio entre ESAMUR y el Ayuntamiento de Cartagena para ampliar la depuradora de Cabezo Beaza.

Todas estas intervenciones, ha subrayado la comisionada, contribuirán a la mejora del ecosistema del Mar Menor.

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Las intervenciones forman parte de las medidas contenidas en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación de la laguna salada, dotado con 675 millones de euros, de los que la mitad están ya comprometidos.