Más datos para proteger el Mar Menor: nuevas boyas inteligentes y un buque de investigación

El Mar Menor suma un nuevo aliado tecnológico en su vigilancia científica. La red de boyas inteligentes desplegada en la laguna incorpora nuevas capacidades de análisis ambiental gracias a la colaboración entre el Gobierno regional y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), una alianza que busca mejorar el conocimiento del ecosistema mediante datos recogidos de forma continua y con un elevado nivel de precisión.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este lunes, junto al rector de la UPCT, Mathieu Kessler, una de las plataformas de monitorización situada frente a Santiago de la Ribera. La visita se realizó a bordo del nuevo buque de investigación marina UPCT Ocean Mind, recientemente incorporado a las capacidades científicas de la universidad.

Durante la jornada, los responsables institucionales conocieron de primera mano los últimos avances desarrollados por el grupo de investigación PRISMA de la UPCT para el seguimiento ambiental de la laguna. El sistema combina observación continua, autónoma y de alta resolución con nuevas herramientas destinadas a mejorar la recopilación de información sobre la evolución del ecosistema.

Vázquez destacó que el Mar Menor cuenta ya con "una red de conocimiento, investigación y seguimiento ambiental sin precedentes", resultado de la cooperación entre la Comunidad Autónoma, las universidades públicas, los centros científicos y las entidades implicadas en la protección de la laguna.

El consejero aseguró además que esa colaboración ha convertido al Mar Menor en "uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo". En este sentido, defendió que "cada nuevo sensor, cada plataforma de medición y cada dato que se incorpora al sistema permite comprender mejor el comportamiento de la laguna, anticipar escenarios y adoptar decisiones basadas en la evidencia científica".

Uno de los principales avances presentados fue el nuevo muestreador automático incorporado a la boya inteligente, que complementa la sensorización continua con la recogida programada de muestras para su posterior análisis en laboratorio.

La plataforma dispone de sensores capaces de medir parámetros como oxígeno disuelto, clorofila, salinidad, temperatura, CDOM y ficoeritrina, variables esenciales para evaluar el estado físico, químico y biológico del Mar Menor. El nuevo sistema registra además de forma automática la ubicación, la profundidad, la fecha y la hora de cada muestra obtenida, y ha sido diseñado para incorporar futuras capacidades de medición y transmisión de datos.

Un nuevo buque de investigación

Durante la demostración también se utilizó un catamarán autónomo desarrollado por estudiantes de la asociación UPCT Makers, dentro del Programa de Retos de la universidad, para grabar el funcionamiento de la boya mientras asciende y desciende por la columna de agua recogiendo muestras a distintas profundidades.

La visita sirvió igualmente para presentar el UPCT Ocean Mind, un nuevo buque de investigación marina adquirido a través del plan complementario ThinkInAzul, financiado en un 40 por ciento por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante la Fundación Séneca, y en un 60 por ciento con fondos europeos Next Generation.

La embarcación pasará a integrarse en el futuro nodo de Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) para el Mar Menor, cuya candidatura ha impulsado la Región de Murcia a través del Campus Mare Nostrum y que permitirá poner esta infraestructura a disposición de investigadores nacionales e internacionales.

Para el consejero, esta incorporación demuestra que "la inversión en investigación se traduce en herramientas útiles para conocer mejor el Mar Menor y protegerlo con mayor eficacia". Asimismo, reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir impulsando la ciencia aplicada, la innovación y la colaboración institucional como pilares de la recuperación y conservación de la laguna.

La jornada también puso de relieve la capacidad científica y tecnológica de la UPCT en ámbitos como la instrumentación, la sensorización, las comunicaciones y los sistemas autónomos de observación ambiental, así como el papel de la Fundación Séneca en el respaldo a la investigación regional.

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"El Mar Menor es también un laboratorio natural de innovación, en el que el conocimiento universitario aporta tecnología, datos continuos y soluciones al servicio de la gestión ambiental", concluyó Vázquez, quien insistió en que la protección de la laguna requiere "rigor, continuidad, cooperación y la mejor ciencia disponible".