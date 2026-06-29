Educación
Más de 1.300 alumnos murcianos se examinan desde mañana de la PAU extraordinaria de julio
La cifra de inscritos aumenta un 16,4% respecto al pasado año por aquellos que buscan subir nota para entrar a la carrera elegida
Un total de 1.328 alumnos de Bachillerato se enfrentan desde este martes a la PAU -prueba de acceso a la universidad- extraordinaria de julio en la Región de Murcia, una prueba que se desarrollará durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y en la que intentarán lograr la mayor nota posible para intentar lograr plaza en la carrera elegida.
En esta ocasión la cifra de inscritos se ha disparado respecto a ocasiones anteriores, al representar hasta un 16,4% más respecto a los alumnos que se presentaron en julio de 2025, algo que viene motivado principalmente por aquellos que buscan subir nota respecto a la fase general de junio debido a la competencia que existe en determinadas titulaciones, tal y como explica a La Opinión el coordinador de la PAU en la Región de Murcia, Joaquín Lomba.
A diferencia de la convocatoria de junio, en la que los preuniversitarios se distribuyeron en un total de doce sedes, en esta ocasión serán tres las sedes en las que se desarrollen los exámenes de julio: dos en el campus de Espinardo de la UMU, en Murcia, y una tercera sede en la UPCT, en Cartagena.
A la PAU de julio suelen presentarse aquellos alumnos que tuvieron que realizar pruebas de recuperación en Bachillerato, los que suspendieron la PAU ordinaria o simplemente aquellos que quieren subir nota.
Desde la UPCT informan de que en su sede se examinan 357 estudiantes de las comarcas de Cartagena y el Mar Menor. Son un 14% más que en la PAU de 2025. A nivel regional la tendencia es la misma y la reducción en el porcentaje de aprobados y en las notas medias obtenidas en la fase ordinaria explica estos incrementos.
A comienzos de junio se examinaron de la PAU ordinaria 7.841 estudiantes en toda la Región de Murcia, de los que 1.825 preuniversitarios lo hicieron en las sedes coordinadas por la UPCT.
Las notas de la fase extraordinaria de julio se publicarán el 7 de julio a las 15.00 horas, día que se abrirá la fase de revisión hasta el 9 de julio.
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