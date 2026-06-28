Ocio
Estas son las tiendas abiertas este domingo en la Región por las rebajas
La campaña de descuentos de verano hacen que gran parte de los establecimientos abran también en domingo
La llegada del verano es una fecha marcada para los consumidores. Al mismo tiempo que la estación, comienza la época de rebajas más importante del año. Las grandes marcas lanzan sus mejores precios y los establecimientos -especialmente los relacionados con la ropa- registran sus afluencias más altas.
Por ello, tanto grandes centros comerciales como tiendas más convencionales aprovechan el tirón de estas fechas abriendo incluso los domingos. A continuación, te presentamos un listado con los comercios que puedes encontrar abiertos en el día de hoy:
Centros Comerciales abiertos este domingo
Nueva Condomina: Abre con su horario habitual y con la gran mayoría de sus tiendas disponibles. De diez de la mañana a diez de la noche.
Thader: Es considerado festivo de apertura y, por lo tanto, abre en su horario habitual. De diez de la mañana a una de la madrugada.
Atalayas: También abre sus puertas con normalidad, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche.
Almenara: En este caso, las tiendas abren desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Sin embargo, en cuanto a ocio y restauración, el horario va desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche.
Dos Mares: Los locales comerciales abren desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche y la zona de restauración y ocio desde las doce del mediodía hasta las once de la noche.
Otras tiendas
Zara: abre hoy, pero el horario exacto depende de la ubicación que visites:
- Zara Av. Constitución (Centro): Desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde.
- Zara C.C. Nueva Condomina (Churra): De diez de la mañana a diez de la noche.
El Corte Inglés también abre al declarar la jornada como festivo de apertura. Se encuentra abierto desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche.
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