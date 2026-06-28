La Región de Murcia alcanza un 94% en el despliegue de la recarga eléctrica

La movilidad eléctrica avanza en la Región de Murcia a un ritmo que empieza a situarla entre los territorios más destacados del país. En un momento en el que el debate sobre la electrificación del transporte sigue abierto en buena parte de España, los datos reflejan que la comunidad autónoma ha logrado consolidar una red de recarga cada vez más extensa, competitiva y preparada para absorber el crecimiento previsto del vehículo eléctrico en los próximos años.

La Región de Murcia se ha convertido en una de las referencias nacionales en el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Así lo pone de manifiesto el último estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sitúa al territorio murciano como la tercera provincia peninsular con mayor grado de despliegue de puntos de recarga de acceso público, alcanzando un 94%, solo por detrás de Alicante y Madrid.

El informe analiza la red de recarga pública existente en España desde la perspectiva de la competencia y la eficiencia del mercado, y dibuja un escenario especialmente favorable para la Región de Murcia. Los datos muestran que la Comunidad no solo destaca por la cantidad de infraestructuras instaladas, sino también por la calidad y potencia de las mismas, un aspecto clave para impulsar la adopción del vehículo eléctrico.

En el segmento de recarga rápida, con potencias comprendidas entre 22 y 150 kilovatios (kW), la Región de Murcia ocupa la cuarta posición nacional. El estudio revela además que presenta unos niveles de competencia significativamente superiores a la media española, con un índice HHI de 0,463 frente al 0,291 nacional, indicador utilizado para medir la presencia de operadores y el grado de competencia existente en el mercado.

La situación es igualmente destacada en la recarga ultrarrápida, aquella que supera los 150 kW y permite recuperar buena parte de la autonomía de un vehículo en pocos minutos. En este apartado, Murcia vuelve a situarse por encima de la media española, con un índice de competencia de 0,447 frente al 0,404 nacional, superando incluso a provincias tradicionalmente más avanzadas en movilidad eléctrica como Madrid o Barcelona.

La Región de Murcia se sitúa entre los territorios con mayor despliegue de puntos de recarga. / CNMC

Otro de los aspects relevantes que recoge el estudio es la elevada presencia de operadores en determinados corredores de la comunidad autónoma. En algunos tramos de referencia de unos 50 kilómetros, la Región de Murcia figura entre las zonas de España donde existen más de diez competidores ofreciendo servicios de recarga rápida. Para la CNMC, la existencia de una oferta amplia y diversa favorece la competencia, mejora las condiciones para los usuarios y contribuye a acelerar el desarrollo del sector.

Estas conclusiones llegan apenas unos días después de conocerse los últimos datos de matriculación de vehículos electrificados, que apuntan a un crecimiento sostenido de la demanda en la Comunidad. De hecho, diversos indicadores del mercado señalan que 2026 podría convertirse en el año de consolidación definitiva del vehículo eléctrico en la Región de Murcia.

Murcia también destaca en la carga rápida, donde figura entre las provincias con mayor competencia. / CNMC

Fuentes autonómicas consideran que el avance registrado durante los últimos años está estrechamente vinculado a las políticas de apoyo impulsadas por el Gobierno regional. Entre las medidas adoptadas destacan los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos electrificados, considerados entre los más ambiciosos del país.

Actualmente, los compradores pueden acceder a ayudas de hasta 7.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos y otras tecnologías electrificadas, sin necesidad de entregar un vehículo antiguo para achatarramiento, una condición que tradicionalmente había limitado el acceso a determinados programas estatales.

A ello se suman las ayudas destinadas a la instalación de puntos de recarga domésticos, que alcanzan hasta 4.000 euros. Esta línea de apoyo adquiere especial relevancia en un contexto en el que las ayudas estatales para particulares destinadas a infraestructuras de recarga han desaparecido.

La simplificación administrativa constituye otro de los factores que explican el crecimiento del sector. La CNMC identifica en su estudio la complejidad burocrática como uno de los principales obstáculos para el despliegue de nuevas infraestructuras. En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico se subraya que la Ley de Simplificación Administrativa ha permitido , entre otras cosas, reducir trámites y eliminar duplicidades entre administraciones, agilizando el desarrollo de proyectos eléctricos y acelerando la puesta en marcha de nuevos puntos de recarga.

La disponibilidad de una mayor capacidad en la red eléctrica también está facilitando la llegada de nuevas inversiones y ampliando las posibilidades de crecimiento del sector en los próximos años.

Retrasos estatales

Todo ello contrasta con la incertidumbre que todavía persiste a nivel nacional tras el agotamiento del modelo de ayudas del Plan MOVES. Mientras el nuevo Plan AUTO, anunciado por el Gobierno central el pasado diciembre como alternativa, sigue pendiente de su puesta en marcha definitiva por problemas técnicos, la Región de Murcia ha optado por mantener un marco estable de incentivos y apoyo al despliegue de infraestructuras.

Los resultados comienzan a reflejarse tanto en el crecimiento de la red de recarga como en la evolución del mercado automovilístico (se prevé llegar al 13% de cuota de mercado). Un escenario que sitúa a la comunidad entre los territorios mejor posicionados para afrontar la expansión de la movilidad eléctrica y responder a una demanda creciente.