La Región de Murcia actúa sobre 450 hectáreas de bosque en Cehegín, Ricote y Bullas para mejorar la sanidad de las masas forestales

La Región de Murcia trabaja con 450 hectáreas de monte en Cehegín, Ricote y Bullas para detener el avance de las plagas y otros daños como la sequía, por ejemplo. Al mismo tiempo, con todas estas actividades se pretende prevenir la proliferación de desastres propios, y cada vez más intensos, del estío como son los incendios.

Del total de las hectáreas, alrededor de 350 están gestionadas por la Comunidad Autónoma, mientras que las 100 restantes son responsabilidad del municipio de Cehegín.

Principalmente, se realizarán labores de identificación, gestión y retirada del arbolado afectado por las plagas, decaimiento fisiológico o situaciones de riesgo derivadas del debilitamiento de los pinares. Se trata de marcar los ejemplares dañados, de hacer una corta selectiva, del descortezado, trituración y tratamiento sobre el terreno de los restos vegetales.

Además, se harán labores de selvicultura preventiva y se mejorarán los accesos forestales como márgenes de caminos, pistas y zonas públicas. En general, consistirá en una retirada del arbolado peligroso o en mal estado para reducir posibles riesgos para infraestructuras, usuarios y equipos.

Al respecto de las plagas, el Gobierno regional indicó en una nota de prensa que el objetivo es limitar la propagación de insectos perforadores, así como la de otros agentes nocivos. Si bien, en este sentido, actuarán sobre la madera afectada, también lo harán sobre los restos vegetales que dispersan a los insectos.

El presupuesto total de esta iniciativa asciende a 1.191.999 euros -financiados con fondos Next Generation-. El Ejecutivo regional explica que incorporan herramientas de seguimiento y evaluación adaptativa que les permiten "priorizar zonas de intervención, ajustar los trabajos a la realidad y mejorar la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto.

El proyecto incluye las siguientes incluye zonas y espacios forestales de los siguientes municipios: Coto Real, Sierra Burete y Solana de Romero, en Cehegín; El Castellar, en Bullas; y Sierra Ricote, en el término municipal de Ricote.

Varios agentes medioambientales realizan labores de selvicultura en un monte. / CARM

El programa

Todas estas actuaciones están gestionadas por La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, en colaboración con el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

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Este último entiende que con este trabajo se "avanza en la gestión activa de los montes regionales y municipales más afectados por la sequía y el decaimiento". Y, al mismo tiempo, "se refuerza la prevención frente a plagas forestales y se mejora la resiliencia de los ecosistemas de la Región". Esto se incluye en la estrategia regional para adaptar a los montes mediterráneos a los nuevos retos climáticos como la sequía prolongada a la que se exponen.