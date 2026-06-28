La "premura" de las primarias en el PSOE de la Región de Murcia evita crear una alternativa a Lucas

Las primarias del Partido Socialista de la Región de Murcia para elegir candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico comienzan el próximo jueves con la apertura del plazo para la presentación de candidatos, según el calendario ratificado ayer en el Comité Federal del PSOE. Muy poco tiempo para organizar una candidatura que se salga del cauce oficial, algo que podría significar que Francisco Lucas sea el único en dar el paso.

Fue en enero de 2025 cuando él, entonces diputado en el Congreso, ganó las primarias a la Secretaría General del PSRM a Diego Conesa, quien consiguió arrastrar al 45% de la militancia que acudió a votar. En noviembre de 2025, Conesa, exsecretario general y candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019, anunció que ponía punto final a sus aspiraciones en el PSRM.

Sin él, un número de críticos sigue remando para construir una alternativa, pero necesitan más tiempo. Por eso, piden a la Ejecutiva regional que no acate el calendario propuesto por Ferraz y que solicite unos nuevos plazos de celebración de «primarias abiertas a la sociedad», con base en lo recogido en sus estatutos, incorporando la realización de una consulta vinculante a la militancia sobre la conveniencia de celebrarlas. Si la decisión resultante fuera positiva, el siguiente paso que piden es convocar un Comité Regional Extraordinario para el debate sobre los modelos de participación en primarias de los no afiliados, y la concreción de los procedimientos y calendario.

«Consideramos necesario e imprescindible hacer las cosas de manera diferente a lo que venimos haciendo desde hace tantos años; si no cambiamos nada, nada cambiará. No podemos seguir actuando de carril, es necesario innovar, arriesgar, abrir de verdad y con alegría nuestra organización», explica a La Opinión Magdalena Sánchez Blesa, diputada socialista en la Asamblea Regional que es vista por algunos miembros del partido como alguien que podría postularse a liderar un nuevo equipo en el PSRM. «Sé que soy una mujer muy valorada en el partido, pero no es mi momento. Puede que en el futuro todo pueda transcurrir de forma más natural, ahora ha habido mucha premura», explica.

Sé que soy una mujer muy valorada en el partido, pero ahora no es mi momento" Magdalena Sánchez-Blesa — Diputada del PSRM

Sánchez Blesa dice ser una figura «incómoda» en el PSRM por decir lo que piensa sin importarle las consecuencias. Cualquier alternativa al actual secretario general debe estar bien armada, ya que los avales no están al alcance de cualquiera. Cabe recordar que, para el 17º Congreso Regional del PSRM-PSOE de principios de 2025, para lograr la consideración de candidato en las primarias fue necesario conseguir 627 avales, un 12% de la militancia y la afiliación directa.

En la misma bancada socialista de la Cámara murciana se sienta también Pedro López, otro habitual del ‘club de los críticos’. No ve lógico celebrar primarias «en verano y con esta premura», como si «no quisieran que se pueda organizar una alternativa».

«Nadie entiende esta celeridad. Yo esperaba que fuera precipitado, pero primarias en el mes de julio me parece un despropósito. Mucha gente está ya de vacaciones», explica a este periódico. Además, critica el sistema de primarias cerradas, considerando que si fueran abiertas cabría alguna posibilidad de lanzar un proyecto ganador. «Sé que hay gente que quiere hacer las cosas de otra manera, gente que está callada», añade quien fuera portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia entre 2011 y 2015 y secretario general de la Agrupación Local del PSRM en el Campo de Murcia. «Nosotros solos no podemos, tenemos que ser honestos, necesitamos a los ciudadanos y ciudadanas que no se conforman, que quieren que esta región cambie, estén afiliados o no, y por eso el primer paso debe ser la realización de unas primarias abiertas a la sociedad. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar», afirma.

Es urgente plantear un proyecto que sea una alternativa real y participada Mª Dolores Martínez Pay — Diputada del PSRM

María Dolores Martínez Pay también está en este barco. «Resulta urgente e imprescindible plantear de forma firme y decidida un proyecto que sea una alternativa real, creíble, participada y transversal; que convierta a nuestro partido en el espacio común en el que se sientan protagonistas todos y todas los murcianos y murcianas que creen que esta comunidad necesita un cambio de gobierno y un proyecto de región distinto», destaca.

Piden una reflexión

Un Partido Socialista en la Región de Murcia diferente. Eso es lo que quiere la corriente crítica con Princesa, antes de que la «falta de confianza y de credibilidad» siga creciendo. «Todo lo que nos pasa, las continuas derrotas electorales, no son fruto de una conspiración judeomasónica; tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo mal», explica Pedro López.

El diputado murciano cree que es necesario «pensar en cómo reconectar con la gente» y con el electorado que una vez optó por el PSOE y que hace tiempo que elige la papeleta de otro partido en los comicios o se queda en casa. «El hecho de que tengamos alrededor de 5.000 afiliados en una comunidad de 1.600.000 personas es prueba de que estamos desconectados», insiste.

Me parece un despropósito que las primarias se celebren en julio, cuando mucha gente está de vacaciones Pedro López — Diputado del PSRM

En estos momentos, está convencido de que «no hay opción real de un gobierno socialista». El motivo, según él, es la falta de crítica con el Partido Socialista nacional. «No todo lo que pasa en Madrid está bien y lo que ocurre en Murcia está mal», manifiesta.

Entre las medidas que piden incorporar a un nuevo PSOE, apuestan por reforzar el papel de los órganos de decisión. «Participar no es solo celebrar consultas de asuntos, casi siempre previamente decididos, y votar en primarias, sino debatir en profundidad los proyectos, estrategias y decisiones en los órganos internos, sin prisas y sin convertirlos en escenarios mediáticos», añaden. Asimismo, creen necesario reformular el papel del PSRM en la oposicón: «La crítica y el control al gobierno es obligación de la oposición, pero quedarnos en eso no es suficiente. Las propuestas a los problemas reales de los ciudadanos deben ser el eje central de nuestra acción política.»

Pese a la profunda crítica que tanto Sánchez Blesa como López y Martínez Pay realizan al partido en el que militan, los tres manifiestan que esperan estar equivocados y que a Lucas «le salga bien» si sale finalmente candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional.

Plazos ratificados

Tal y como ha ratificado el Comité Federal del Partido Socialista, la presentación de las candidaturas tendrá lugar entre el 2 y el 3 de julio. Si, además de Lucas, algún militante del PSRM decide dar el paso —el año pasado concurrieron cinco—; estos tendrán entre el 4 y 11 de julio para recoger los avales, que se estiman en más de 600. Los candidatos que lo consigan tendrán que hacer campaña entre el 12 y el 18 de julio, celebrándose un día después, el 19, la primera vuelta. En el caso de que ningún aspirante consiga la mitad de los votos, habría una segunda votación el 26 julio. No obstante, salvo sorpresa, todo parece indicar que estas primarias serán coser y cantar para el secretario general.