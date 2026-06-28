Juan A. Milán Cánovas, taekwondista y Premio Importante de junio: "Me motiva mucho lograr el primer oro de la Región"

La Región de Murcia ha tenido a lo largo de su historia varios, aunque no muchos, números 1 del mundo en el deporte. Carlos Alcaraz, en tenis, y Pedro Acosta, doble campeón del mundo de motociclismo, están a la cabeza de esa nueva generación de deportistas nacidos en nuestra tierra que está dando mucho que hablar. Pero en una modalidad no tan mediática como las dos anteriores, el taekwondo, que se pone en el primer foco cada cuatro años, cuando se celebran unos Juegos Olímpicos, un chico llamado Juan Antonio Milán Cánovas, nacido en Torre Pacheco el 13 de agosto de 2005, se ha convertido en el número 1 dentro de la exigente categoría de menos de 80 kilos, la misma donde España tuvo hace años un gran referente, Joel González, campeón olímpico en Londres 2012 y medalla de bronce en Río 2016.

Juan Antonio es el mayor de dos hermanos. El menor se llama Jorge y también es taekwondista. Ambos comenzaron a hacer deporte a la vez. Su padre, Pedro Jesús Milán Martínez, natural de Portmán, había practicado el kárate durante muchos años. Habló con su mujer, María del Carmen Cánovas Alcaraz, y ambos concluyeron que lo mejor para que dejaran de hacer travesuras -«mi hermano y yo nos matábamos en casa», dice- era apuntarlos al Koryo, el club que más taekwondistas de nivel ha sacado en la Región. Ni a Juanan ni a Jorge les llamaba la atención el fútbol u otros deportes más populares, y ambos se quedaron enganchados desde el primer día al taekwondo.

Juan Antonio estuvo durante muchos años también haciendo natación, pero donde él disfrutaba era en el tatami, donde había hecho grandes lazos de amistad con otros chicos. Las medallas en Campeonatos de España empezaron a llegar en categorías inferiores y muchos ojos se pusieron en él. Los técnicos de la Federación Española vieron que tenía un gran potencial y le invitaron con quince años a ingresar en la concentración permanente en el CAR de Los Narejos. Pero solo doce meses después fue becado para integrarse en el grupo de élite en el CAR de Madrid.

En la capital, entrenando y trabajando diariamente junto a los mejores, Juan Antonio empezó a crecer deportivamente. Y en 2022 justo después de la pandemia, logró su primer hito, proclamarse campeón de España absoluto con solo 17 años de edad, un récord de precocidad en el taekwondo nacional. Después llegó la medalla de plata en el Europeo sub-21 de Bucarest en 2023 y el oro un año después en Sarajevo compitiendo en -74 kilos. Pero ha sido en 2026, ya dentro de -80 kilos, cuando el pachequero, ahora más adaptado a la vida en Madrid -«soy muy casero y al principio echaba mucho de menos mi casa, la playa y todo», dice-, ha terminado de explotar. En marzo logró el oro en el Open de los Países Bajos, dando ya muestras de lo que estaba a punto de llegar. Y este mes de junio, justo cuando el ranking olímpico se ha puesto a cero de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028, ha conquistado la Copa Presidente de Núremberg y el Grand Prix de Roma, uno de los ‘grandes’ del circuito mundial de taekwondo, donde batió al campeón del mundo, el brasileño Henrique Marques. «Él era el favorito, pero llegó un murcianico y le ganó el combate. No sé ni cómo lo hice, pero le gané», recuerda. Con los puntos ganados en ambas competiciones, ahora es el número 1 en la carrera olímpica. Solo los cinco primeros de la clasificación el 1 de enero de 2028 lograrán el acceso directo a los Juegos, mientras que el resto tendrán que pasar por los preolímpicos. Y solo dieciséis taekwondistas del mundo tendrán la oportunidad de luchar en Estados Unidos.

Los brillantes resultados han llegado tan pronto que han sorprendido al propio deportista: «Si te soy sincero, no esperaba estar en el número 1 del ranking. Nosotros trabajamos para hacer estos resultados, pero soy una persona muy joven, tengo 20 años, y la mayoría de rivales con los que compito a nivel internacional del circuito, suelen tener entre 25 y 26. Que haya llegado siendo tan joven en un peso tan alto como es el mío, es raro y no me lo esperaba para nada. Ha llegado antes de lo esperado y se agradece», explica.

El afán de superación y la constancia han llevado a Milán a convertirse en el taekwondista de moda, del que más se ha hablado internacionalmente en el último mes. Y lo ha conseguido pese a que «soy el más bajito del peso, o sea, que lo tengo todo en mi contra. Pero yo creo que lo que me diferencia del resto es la mentalidad que tengo, que no me rindo ante nada, el deseo de ganar todos los combates y de disfrutar del taekwondo porque la gente, cuando llega a este nivel, no termina de disfrutar y tiene mucha presión. Yo me lo tomo como un juego y hago lo que me gusta, y quizás es eso lo que marca la diferencia», afirma.

La carrera hasta los Juegos de Los Ángeles es larga y seguro que llegarán resultados que no serán tan brillantes como los que ha logrado hasta ahora, pero Juan Antonio Milán ya puede presumir de ser el primer murciano en ser número 1 del mundo en taekwondo.

Nunca un deportista murciano ha subido a lo más alto del podio en unos Juegos Olímpicos. Cuatro han logrado medallas, pero todas de plata. Y a Juan Antonio Milán, todo ambición, se le ilumina el rostro cuando habla de Los Ángeles 2028: «A mí me motiva mucho estar en unos Juegos y ser el primer deportista de la Región en lograr un oro porque tenemos cuatro platas. Para mí es un incentivo ser el primero en lograrlo», dice. El camino es aún muy largo, pero el pachequero ha dado ya pasos que pueden ser definitivos. Detrás de sus éxitos hay mucho trabajo y una vida dedicada al cien por cien al taekwondo. Sus jornadas son maratonianas: «Me levanto temprano, sobre las 7:30, voy a la Universidad y estudio un poquito, pero a partir de las 10:30 ya tengo trabajo de gimnasio, y a las 12:00, de taekwondo. Y ya por la tarde, comida, descansar un poquito en la residencia, y vuelta a los entrenamientos otras dos horas. Cuando acabo, sesión de spa o de fisioterapeuta para recuperar. Me tiro todo el día sin mirar el móvil y aprovechando todo los minutos, y se me pasan volando», explica este estudiantes de CAFD que el próximo curso trasladará su matrícula a la UCAM. A partir de ahora sabe que muchos más ojos estarán puestos en él, pero afirma que «llevo bastante bien la presión. Ahora la gente se fijará más en mí y habrá que saber gestionar bien la situación, pero no soy una persona que se ponga nerviosa y suelo disfrutar bastante, sin pensar en nada. Para mí es un juego», concluye.