Las exportaciones agroalimentarias crecen casi un 70% en diez años

La agricultura murciana lleva años acostumbrada a convivir con desafíos que, en otros territorios, habrían frenado cualquier expectativa de crecimiento. La escasez de agua, las tensiones geopolíticas, las alteraciones en las cadenas logísticas o la incertidumbre comercial internacional forman parte del escenario habitual en el que se mueve uno de los principales motores económicos de la Región. Sin embargo, lejos de resentirse, el sector agroalimentario ha convertido esa capacidad de adaptación en una de sus mayores fortalezas.

Los datos del primer cuatrimestre de 2026 confirman esa tendencia. Las exportaciones agroalimentarias de la Región alcanzaron los 2.651,3 millones de euros entre enero y abril, la cifra más alta registrada en toda la serie histórica analizada, que abarca desde 2016 hasta la actualidad. El volumen exportador crece un 3,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y acumula un incremento del 69,2 por ciento en la última década. Según el informe elaborado a partir de los datos de DataComex y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el sector suma ya siete años consecutivos superando sus propios registros anteriores.

Más allá de la cifra récord, el comportamiento de la serie histórica refleja una evolución sostenida que ha logrado mantenerse incluso en algunos de los momentos más complejos de la economía internacional. El estudio destaca que el crecimiento ha continuado durante episodios tan relevantes como la pandemia de covid 19, la guerra en Ucrania o las recientes incertidumbres arancelarias en los mercados internacionales. En apenas seis años, desde 2020 hasta 2026, el valor exportado ha aumentado en más de 760 millones de euros.

Para el consejero de Agricultura, Joaquín Buendía, los datos evidencian que la evolución responde a una tendencia consolidada y no a circunstancias coyunturales. «No estamos ante un éxito pasajero; las cifras de 2026 confirman una trayectoria positiva. En los últimos siete años hemos superado nuestro propio registro anterior, algo que demuestra que el modelo agroexportador murciano es sólido, maduro y capaz de crecer incluso en escenarios complejos», afirmó.

El crecimiento acumulado desde 2016 supone, además, una aportación adicional superior a los mil millones de euros a la economía regional únicamente en el primer cuatrimestre de cada ejercicio. Una evolución que, según Buendía, refuerza el papel estratégico de la Región en el panorama agroalimentario europeo. El consejero aseguró que «desde 2016, nuestras exportaciones han crecido un 69,2 por ciento, incorporando más de 1.000 millones de euros anuales de valor adicional a nuestra economía en este primer cuatrimestre. Es la prueba de que la Región de Murcia es, hoy más que nunca, la Huerta de Europa».

La evolución del sector también muestra una creciente diversificación productiva. Aunque la agricultura sigue siendo el eje principal de la actividad exportadora, la serie histórica refleja cómo distintas ramas de la industria agroalimentaria han ido ganando peso y consolidando mercados exteriores. Este fenómeno ha permitido reducir la dependencia de determinados productos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cambios de demanda o fluctuaciones internacionales.

Uno de los ejemplos más significativos es el desarrollo de la industria vinculada a la ganadería. Según Buendía, esta transformación responde a una modernización progresiva de la cadena agroalimentaria. «Es importante el crecimiento del sector de piensos animales, que es el que más ha crecido en la última década, multiplicando su valor por seis. Esto refleja una clara industrialización y modernización de nuestra ganadería orientada al mercado exterior», señaló.

El comportamiento de los distintos sectores también permite identificar fortalezas específicas dentro del entramado exportador regional. Mientras algunas actividades experimentan ciclos de expansión y ajuste, otras mantienen trayectorias de crecimiento prácticamente constantes. El caso de los lácteos y huevos resulta especialmente significativo. «Su crecimiento es ejemplar. Es el único sector que ha crecido sin excepción en todos y cada uno de los años de la serie, lo que supone un indicador de altísima calidad en nuestro tejido exportador», destacó el consejero.

No obstante, la fotografía del sector también muestra algunos desafíos. El informe identifica la caída de las exportaciones cárnicas como el principal factor de corrección dentro del conjunto agroalimentario. Durante el primer cuatrimestre de 2026 este segmento registró un descenso del 24,1 por ciento respecto al año anterior, alejándose de los máximos alcanzados en 2020. También algunos sectores industriales como preparados alimenticios o azúcar, café y cacao atraviesan una fase de ajuste tras varios años de fuerte crecimiento.

Pese a ello, el balance general continúa siendo ampliamente positivo. La Región ha logrado consolidar una posición de referencia en los mercados internacionales gracias a una combinación de especialización, capacidad, innovación y adaptación al cambio.

Frutas, aceites, piensos y lácteos lideran la ola histórica de récords

Cinco sectores agroalimentarios de la Región de Murcia han alcanzado en 2026 el mayor volumen de exportaciones de toda su historia. Frutas, hortalizas y legumbres; grasas y aceites; piensos animales; lácteos y huevos; y tabacos han cerrado el primer cuatrimestre del año con cifras inéditas dentro de la serie estadística que analiza la evolución de las ventas al exterior desde 2016.

El liderazgo corresponde nuevamente al sector de frutas, hortalizas y legumbres, que alcanzó los 1.779,5 millones de euros exportados entre enero y abril. Esta actividad concentra por sí sola el 67,1 por ciento de todas las exportaciones agroalimentarias de la Región y suma 651 millones más que hace una década. El crecimiento interanual fue del 8,3 por ciento, la mayor subida registrada por el sector en los últimos años.

«El sector de frutas y hortalizas sigue siendo nuestro principal activo y el argumento central de nuestras políticas», afirmó el consejero de Agricultura, Joaquín Buendía. Según destacó, el nuevo máximo histórico confirma el peso estratégico que mantiene la producción hortofrutícola murciana en los mercados europeos.

Otro de los comportamientos más destacados corresponde al sector de grasas y aceites. Tras registrar uno de sus niveles más bajos en 2025, la actividad ha experimentado una fuerte recuperación hasta alcanzar 56,8 millones de euros exportados, superando incluso el récord anterior marcado en 2022. El incremento interanual supera el 100 por cien, impulsado principalmente por la recuperación del mercado del aceite de oliva.

También los piensos animales continúan ampliando su presencia exterior. Con 52,4 millones de euros exportados, el sector firma un nuevo máximo histórico y se consolida como la actividad con mayor crecimiento acumulado de toda la serie analizada. Desde 2016 ha aumentado un 533 por ciento.

En el ámbito ganadero, los lácteos y huevos mantienen una evolución singular. Alcanzaron los 14,4 millones de euros y encadenan una década completa de crecimiento ininterrumpido. Aunque su peso sobre el total exportado es reducido, el informe destaca la regularidad de su comportamiento como uno de los indicadores más sólidos de estabilidad empresarial dentro del sector agroalimentario regional.

La lista de actividades en máximos históricos se completa con el sector del tabaco, que registró exportaciones por valor de 1,1 millones de euros. Aunque su relevancia económica sigue siendo limitada dentro del conjunto agroalimentario, los datos reflejan una tendencia ascendente desde 2020 y la aparición de nuevos nichos exportadores.

El informe también identifica sectores que, pese a mantener volúmenes elevados de negocio, todavía se sitúan por debajo de sus mejores registros históricos. Es el caso de preparados alimenticios, azúcar, café y cacao, bebidas o productos pesqueros, que atraviesan fases de ajuste tras varios ejercicios de expansión.