Desarrollan en Murcia muebles inteligentes que analizan el estado de salud de quien los usa

En la Región de Murcia se está desarrollando un mobiliario inteligente capaz de, a través de los cambios de comportamiento, alertar de posibles problemas de salud. Se trata de sensores y sistemas electrónicos que se integran de forma discreta en los muebles para detectar patrones.

Esta nueva generación está siendo impulsada por el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) con el objetivo de "mejorar su calidad de vida, favorecer la autonomía personal y facilitar una atención sanitaria más preventiva".

Según informaron en una nota de prensa, CETEM trabaja actualmente en sistemas que pueden recopilar datos sobre el descanso, la movilidad, la actividad diaria y determinados indicadores fisiológicos.

Asimismo, comentan que todo este tipo de tecnologías están orientadas a personas de a tercera edad o con determinadas patologías. Es decir, para quienes necesiten un seguimiento sanitario más constante que el resto de la población. De esta forma, tal y como señalan desde CETEM, "se prolonga su independencia en el hogar".

El director del centro tecnológico, José Francisco Puche, considera que los muebles evolucionan hacia nuevas funciones que van mucho más allá de sus usos tradicionales: "Una cama o un sillón pueden convertirse en herramientas capaces de aportar información valiosa para mejorar el bienestar de las personas sin alterar sus rutinas diarias"

Puche afirma que su objetivo es que las personas puedan vivir más tiempo de forma "autónoma y segura" y con la tecnología descrita, "podemos anticiparnos a posibles incidencias y avanzar hacia modelos de vida más basados en la prevención".

Ante el miedo que puedan tener los usuarios de que sus datos de salud -probablemente la información más sensible que se puede obtener de una persona- sean vendidos a terceros o se utilicen de forma fraudulenta, desde CETEM afirman que los registran de forma transparente y que pretenden transmitirlos con seguridad a plataformas de seguimiento que se encarguen de analizarlos.

José Francisco Puche, director de CETEM. / L. O.

El mueble social

El director insiste en que estas innovaciones son una clara prueba de que el sector puede llevar a cabo acciones que tengan un impacto social positivo. Considera que con su trabajo están dando respuesta "a uno de los grandes retos de nuestra sociedad". Se refiere al envejecimiento de la población y a la "necesidad de promover una vida más saludable e independiente".

Por otra parte, saca pecho porque, bajo su criterio, este proyecto "consolida a la Región de Murcia como un referente nacional en el desarrollo de mobiliario avanzado".

Etiquetado

En línea con la confianza del cliente, comenta que uno de los objetivos principales del servicio es conseguir todos los requisitos para que sus productos sean etiquetados como "Producto Sanitario" conforme al Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/745.

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Para conseguirlo deben realizar un expediente técnico, un análisis de riesgos conforme a la ISO 14971:2019, una evaluación clínica del producto, desarrollar la documentación técnica del producto, ensayos (mecánicos y eléctricos) de laboratorio para acreditar la conformidad con los requisitos, gestión de la licencia sanitaria obligatoria como fabricante/importador y dar de alta a los productos en las plataformas correspondientes.