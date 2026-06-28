El calor extremo podría obligar a reducir pasajeros en los aviones en las próximas décadas

El cambio climático no solo se mide en termómetros que baten récords, cosechas sometidas a estrés extremo o ciudades que buscan sombra. También puede sentirse en la pista de un aeropuerto, en el instante preciso en que un avión acelera para despegar. Una investigación internacional en la que ha participado la Universidad de Murcia (UMU) advierte de que el aumento de la intensidad de los episodios de calor extremo en la región euro-mediterránea podría reducir la capacidad de despegue de los aviones en varias toneladas durante las próximas décadas. La consecuencia no sería menor: menos margen operativo, más restricciones de peso -y por lo tanto de pasajeros- y una planificación aérea cada vez más condicionada por los veranos extremos.

El estudio, publicado en la revista científica Climatic Change, analiza cómo el cambio climático puede afectar a las operaciones aeroportuarias y al rendimiento del despegue de las aeronaves. La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto ICCA (Impacto del Cambio Climático en Aviación), y ha sido liderada por el Centro Europeo de Investigación y de Formación Avanzada en Cálculo Científico (Cerfacs), con la colaboración de Airbus. Entre los firmantes figuran Victoria Gallardo, vinculada al Cerfacs e investigadora posdoctoral de la UMU, y Pedro Jiménez-Guerrero, catedrático de física de la UMU y experto en modelización atmosférica.

Las proyecciones del artículo apuntan a reducciones del peso máximo de despegue de hasta 11 toneladas

La participación de la universidad llega a través de la fase final de valorización de resultados del trabajo. Los resultados muestran que la mayoría de los aeropuertos de la región euro-mediterránea, considerada uno de los principales ‘puntos calientes’ del cambio climático, podrían verse afectados negativamente durante las próximas décadas. El aumento de las temperaturas extremas tiene consecuencias directas sobre la física del vuelo: cuando la temperatura del aire aumenta, su densidad disminuye, reduciendo tanto la sustentación generada por las alas como el empuje de los motores. Como consecuencia, los aviones pierden capacidad para elevar peso durante el despegue, una de las fases más críticas del vuelo.

Gallardo lo explica en términos sencillos: "Imagina que el avión se eleva apoyándose sobre ‘un colchón de aire’ relleno de ‘bolitas’, que representan las moléculas de los distintos gases que componen el aire. Cuando aumenta la temperatura, el aire se vuelve menos denso, es decir, hay menos moléculas por unidad de volumen. Sería el equivalente a un colchón con menos ‘bolitas’, más fino y menos firme, en el que el avión ‘se hunde’ con mayor facilidad".

Las proyecciones del estudio apuntan a reducciones potenciales del peso máximo de despegue de hasta siete toneladas en las próximas tres décadas para aviones comerciales de fuselaje ancho y estrecho, que constituyen la mayor parte de la flota actual y futura. Hacia la segunda mitad de siglo, esas pérdidas podrían llegar hasta once toneladas, según apunta la investigación. En los aviones regionales de turbohélice, por su parte, el impacto sería más limitado y localizado en determinados aeropuertos de menor tamaño.

Traducido a la práctica, ese margen puede afectar a la forma en que una aerolínea organiza un vuelo. "Por cada tonelada en que el peso máximo de despegue del avión se ve limitado, casi una docena de pasajeros con sus respectivos equipajes podría tener que quedarse en tierra", advierte Gallardo. La investigadora matiza, no obstante, que los vuelos comerciales rara vez operan al 100% de su capacidad máxima, por lo que las restricciones efectivas de peso podrían ser de menor magnitud. El impacto final "dependerá de cada misión".

Las consecuencias

El peso de un avión incluye pasajeros, equipajes, carga y combustible. Si las condiciones de calor obligan a consumir más combustible para cumplir los mismos requisitos operativos, la distribución interna de ese peso también cambia. Según explica Gallardo, aumentaría la fracción destinada al combustible y se reduciría la disponible para carga y pasajeros. En determinados episodios, esto podría traducirse en restricciones, retrasos, reprogramaciones, derivaciones a otros aeropuertos o incluso cancelaciones durante los episodios de calor más intenso.

El estudio también advierte de que una menor capacidad de despegue implica tasas de ascenso más bajas y mayores distancias necesarias para abandonar la pista, lo que reduce los márgenes de seguridad. El problema no se limita, por tanto, a la economía de la operación, sino que afecta a la gestión de la seguridad operativa, los costes del transporte aéreo y la organización de los vuelos en momentos de calor extremo.

Diferencias entre aeropuertos

No todos los aeropuertos sufrirían el mismo grado de exposición. La vulnerabilidad depende de una combinación de factores, según explica Gallardo: un clima de base cálido, la magnitud del aumento de temperatura proyectado, la altitud, la longitud de la pista, la proximidad a obstáculos orográficos, el volumen de tráfico y la capacidad de respuesta y adaptación. En los resultados del trabajo, el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa aparece como un caso destacado. Según Gallardo, este aeropuerto, uno de los de mayor tráfico de la región estudiada, se vería afectado por las mayores reducciones del rendimiento de despegue, especialmente en aviones de fuselaje ancho.

Por cada tonelada en que el peso máximo de despegue del avión se ve limitado, casi una docena de pasajeros podría tener que quedarse en tierra Victoria Gallardo — Graduada en Física e investigadora postdoctoral en la Universidad de Murcia

La investigadora añade que Milán-Malpensa también había sido identificado en un estudio previo como el aeropuerto italiano con mayor riesgo de sufrir daños en infraestructuras asociados a temperaturas extremas en un clima futuro. Por ello, apunta, podría estar entre los aeropuertos más afectados por el cambio climático a escala italiana y europea, y requerir medidas de adaptación prioritarias.

En el caso de los aeropuertos más próximos a la Región de Murcia, el estudio no permite extraer conclusiones concretas. Gallardo es clara: "Puesto que el impacto potencial debe cuantificarse individualmente para cada aeropuerto, y los aeropuertos de Corvera y Alicante no formaban parte de nuestros casos de estudio, no tenemos datos". Con el material disponible, por tanto, no puede afirmarse un impacto específico sobre esas instalaciones.

Obligados a replantear la planificación

La investigación suscita pues la pregunta: ¿Se trata de un riesgo puntual, limitado a olas de calor excepcionales, o de una alteración progresiva de la planificación aérea? Gallardo recuerda que, hasta donde conocen los investigadores, las incidencias documentadas por altas temperaturas se han producido durante episodios de calor extremo o eventos que baten récords, algunos atribuidos al cambio climático. Pero el marco está cambiando. "El cambio climático está haciendo que los eventos de calor extremo sean cada vez más intensos, frecuentes, prolongados y tempranos, por lo que en el futuro podríamos llegar a estar familiarizados con estas incidencias que, por el momento, siguen siendo raras estadísticamente", afirma.

En su opinión, el aumento de la intensidad de estos episodios obligará a replantear la planificación de las operaciones en los aeropuertos europeos durante la época estival. No solo por el rendimiento de los aviones. También por el estrés térmico asociado a la exposición al calor, que afectaría sobre todo a los trabajadores a pie de pista, pero también a los usuarios.

El trabajo aporta, además de resultados concretos, un marco metodológico para evaluar cómo el aumento de las temperaturas puede afectar al rendimiento de despegue. También genera un conjunto de datos útil para estudiar otros riesgos vinculados al calor extremo en los aeropuertos, como el deterioro de infraestructuras, el aumento del riesgo de incendios, la mayor demanda energética para climatización o el estrés térmico de quienes trabajan al aire libre.

La respuesta del sector

El sector aéreo, según Gallardo, ya empieza a incorporar el cambio climático como una variable real de planificación. "Hay un interés real por parte del sector en evaluar los riesgos y los posibles impactos del cambio climático en la aviación, así como en planificar la adaptación", sostiene. El propio estudio, recuerda, surgió a iniciativa de uno de los principales actores de la industria aeronáutica y se ha desarrollado en estrecha colaboración con él. A escala europea, añade, la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Eurocontrol -las dos principales organizaciones responsables de la regulación y la gestión del tráfico aéreo en Europa-, impulsan iniciativas para reforzar la resiliencia de la red frente al cambio climático, junto con proyectos nacionales y de aeropuertos concretos.

Entre las medidas posibles propuestas por la investigadora, la adaptación de horarios aparece como una respuesta inmediata, aunque no exenta de dificultades. Operar en horas más frescas, reduciendo o suprimiendo actividad en las horas centrales del día y desplazándola hacia la mañana o la tarde-noche, podría ayudar, siempre que lo permitan la normativa de ruido y la congestión aeroportuaria. Gallardo advierte de que estas decisiones tendrían que coordinarse en toda la red para evitar efectos en cascada, como retrasos propagados o pérdida de conexiones de pasajeros.

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En algunos casos, añade Gallardo, alargar pistas permitiría alcanzar la mayor velocidad necesaria para despegar con más calor, si las características técnicas lo permiten. La industria también podría incorporar mayores márgenes de diseño en futuras generaciones de motores. Y, según la investigadora, las condiciones actuales de certificación podrían no contemplar la magnitud de las temperaturas extremas proyectadas para los aeropuertos euro-mediterráneos, lo que haría necesario revisar los estándares de certificación aeronáutica.