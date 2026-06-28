Atasco al volante con unos 16.500 alumnos murcianos a la espera de sacarse el carné

Un ‘cuello de botella’ que no es nuevo y que en los últimos años se ha enquistado hasta el punto de que se estima que ya habría hasta 16.500 alumnos en ‘bolsa’ y pendientes de examinarse en toda la Comunidad y que ya, pese a estar preparados muchos de ellos, tienen que esperar meses a tener fecha para hacer el examen final.

Así lo advierte en declaraciones a La Opinión el presidente de la Asociacion Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur) así como de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) y de la Federación Europea de Autoescuelas (EFA), Enrique Lorca: la situación lleva ya tiempo en un punto de no retorno y, lejos de solucionarse, el ‘atasco’ sigue persistiendo en las autoescuelas ante el enfado de los que se postulan a ser futuros conductores, sino también de los profesores y dueños de las propias autoescuelas ante el importante déficit de examinadores y advierten de que las listas de espera continúan alargándose.

Enrique Lorca recuerda que el término «bolsa» hace referencia a aquellos alumnos que ya han aprobado el examen teórico o la prueba de pista -en el caso de moto, camión o autobús- y solo les falta realizar el examen de circulación: «Respecto a la cifra de 16.500 alumnos pendientes en la Región de Murcia no significa que estén todos listos para examinarse: algunos todavía están recibiendo la formación práctica y esperando a que se les asigne una fecha de examen; otros están esperando para empezar las prácticas cuando les venga mejor, ya que disponen de dos años desde que aprueban el teórico antes de que les caduque».

Lorca recalca que hay «un problema estructural desde hace muchos años» precisamente con la falta de examinadores. Los profesores de las 300 autoescuelas de la Región vienen demandando desde hace tiempo que, para reducir la presión en los centros de examen durante los periodos de mayor demanda, se pueda optar por la externalización o concertación (como en Portugal), permitiendo combinar los recursos que tenga el sistema público con los del privado, como la creación de espacios concretos (parecidos a los que tienen las ITV en España) donde se pudieran llevar a cabo las funciones que hasta ahora tienen de forma exclusiva la Dirección General de Tráfico (DGT)

Mientras tanto, el organismo estatal que dirige Pere Navarro ha puesto en marcha recientemente el denominado Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), con el que se están habilitando horas extra en las provincias donde más falta hace atajar el problema incluso con exámenes los sábados. «En Murcia no se sabe aún si se implantará esta posibilidad, añade Lorca, porque es la Dirección General de Tráfico la que lo va habilitando desde los servicios centrales en función de dónde exista una mayor necesidad para aliviar el ‘tapón’.

«Estamos examinando más, sí, pero sin resolver el problema de fondo: que haya una capacidad suficiente de examinadores y que podamos organizarnos adecuadamente», admite el presidente regional y nacional de las autoescuelas.

Solo para el permiso B

De hecho, desde CNAE lamentaron en un comunicado que ya advirtieron a Tráfico de que, para que esta medida funcionase, era imprescindible incluir no solo los exámenes para la obtención del permiso B, sino también las pruebas de vehículos pesados y motocicletas, así como examinar en los centros desplazados, y no únicamente en las capitales de provincia. Lorca recuerda que por ahora esta medida ‘extra’ se ha implantado en ciudades como Navarra, Lérida, Barcelona o Tenerife.

«Es solo un parche temporal. Las pruebas solo se hacen en las capitales de provincia y no en otros centros de examen de la misma, y el plan no incluye pruebas para vehículos pesados o motocicletas. En el caso de los vehículos pesados, cuya formación es más breve, su incorporación al plan permitiría reducir de inmediato la bolsa de alumnos y contribuiría a paliar la grave falta de conductores profesionales, un sector que necesita más de 35.000 nuevos trabajadores», alertó CNAE.

«Es un colapso estructural»

El Partido Popular también salió hace unos días en tromba acusando al Gobierno central de no resolver el problema de la falta de examinadores: «Nos encontramos ante un colapso estructural que impide a muchos jóvenes acceder al permiso de conducir en un plazo razonable, a pesar de haber completado su formación y estar preparados para examinarse», afirmó la diputada nacional por la Región de Murcia Isabel Borrego.

La popular recordó que hace justo un año el partido llevó al Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a ampliar la plantilla de examinadores y adoptar medidas que permitieran acabar con el colapso que ya entonces afectaba al sistema. El PP exigió así al Ejecutivo central la adopción inmediata de medidas eficaces para acabar con el colapso, como el refuerzo estable de la plantilla de examinadores, una mejor planificación territorial de las pruebas y la garantía de que ningún alumno vea retrasada la obtención de su permiso de conducir por la falta de recursos de la Administración.

Piden flexibilizar la ITV y equipararla a la de los vehículos privados

Las autoescuelas tienen problemas con los exámenes pendientes que deben pasar los alumnos, pero también con los de los propios vehículos. El presidente de CNAE, el murciano Enrique Lorca, mantuvo recientemente una reunión con Juan Carlos Jerez, diputado socialista y vicepresidente primero de la Comisión sobre Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, y Oriol Almirón, diputado socialista y portavoz adjunto de la citada Comisión, con el fin de trasladarle la necesidad de que la periodicidad de la inspección técnica de vehículos (ITV) aplicable a los vehículos adscritos a las autoescuelas sea la misma que la de los vehículos particulares.

CNAE trasladó así su «preocupación» por el actual marco regulador de ITV, que obliga a los turismos de autoescuela a someterse a inspección anual a partir del segundo año de matriculación y semestral a partir del quinto año, un régimen que la confederación considera «absolutamente desproporcionado».

Durante la reunión, CNAE recordó que la directiva 2014/45, actualmente en proceso de modificación, solo establece frecuencias más estrictas para taxis y ambulancias, sin mencionar en ningún momento a los vehículos adscritos a escuelas particulares de conductores. Esta ausencia de referencia expresa evidencia que no existe obligación comunitaria que justifique el trato reforzado que se aplica a los vehículos de autoescuela en España.

Los diputados socialistas se comprometieron a analizar las posibles vías de actuación. Por su parte, CNAE seguirá manteniendo reuniones con el resto de fuerzas políticas en el Congreso para plantearles la necesidad de un cambio en la normativa.

Por otro lado, CNAE expuso la necesidad de que las autoescuelas sean reconocidas normativamente como agentes esenciales en la formación de los trabajadores en materia de seguridad vial laboral. Con motivo de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley que modificará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que será tramitado como proyecto de Ley en el Congreso, la confederación insistió en que la futura norma debe incorporar expresamente la participación de las autoescuelas en la capacitación de los trabajadores.

CNAE destacó que integrar a los centros de formación vial en los nuevos planes de movilidad segura y sostenible «permitirá que las medidas preventivas se traduzcan en una reducción real de los siniestros viales laborales, reforzando la cultura preventiva en empresas y administraciones».